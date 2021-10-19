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Webber: “Sihirbaz Alonso, 2022’de tehlikeli olabilir”

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Eski Formula 1 sürücüsü Mark Webber, Fernando Alonso’nun 2022’de yeniden çok güçlü olabileceğini düşünüyor.

Webber: “Sihirbaz Alonso, 2022’de tehlikeli olabilir”

İki kez dünya şampiyonu Alonso, 2021’de Alpine ile spora geri döndü ve gözlerini, yeni kuralların geleceği 2022’ye çevirmiş durumda. Hem Alonso hem de Alpine, gelecek sene gridin önlerinde yer almayı umuyor.

Webber, Alonso’nun tek tur performansında Lewis Hamilton ve Max Verstappen’le başa çıkabileceğinden emin olmadığını ancak aracı güçlü olduğu taktirde yarışlarda “tehlikeli” olabileceğini düşünüyor.

F1 Nation podcast’ine konuşan Webber, “Fernando iyi sürüyor. Max ve Lewis’le sıralama turlarında başa çıkabilir mi? Zannetmiyorum.”

“Yarışta nasıl süreceğine ve yarışı nasıl ele alacağına dair bilgiye sahip mi? Kesinlikle. Bu adam bir tür sihirbaz, bunu biliyoruz.”

“Startları, aracı ilk sektörde yönlendirişi çok iyi. Eğer araç üstü kameralarını izlerseniz, dış tarafı seviyor. O her zaman böyle ve biraz riskli manevralar da yapabiliyor.”

“Onunla pistte zaman geçirmiştim, bu yüzden genel olarak nerede olabileceğini biliyorum. Ve o, aynalarınızda görmek isteyeceğiniz son kişi.”

“Lastik lastiğe savaşlarda oldukça temiz bir sicili var. Ancak bir keresinde, Avustralya’da Esteban Gutierrez’le büyük bir kazaya karışmıştı.”

“Ancak genel olarak pek kazaya karışmadı. Fernando arkanızdayken, alışılmadık şekillerde baskı oluşturmanın bir yolunu buluyor.”

“Budapeşte’de Lewis’le mücadelesinde gördüğümüz gibi, onu geçmeye çalıştığınızda da her şeyi karıştırabilen bir sürücü olabiliyor.”

“Gelecek sene yeni araçlarla nasıl olacağını göreceğiz, bu ilginç olacak. Bu yıl yapabildiğinin en iyisi yapmaya çalışacak, buna şüphe yok ancak gelecek sene çok ilginç olacak.”

“Eğer gelecek sene roket gibi bir araca sahip olurlarsa, Fernando tehlikeli olabilir.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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