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Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Mark Webber, son yarışlarda Sergio Perez'in formunda düşüş olsa da Meksikalı pilotun Pilotlar Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, leaves the pits after a stop

Perez griddeki en hızlı araçla yarışıyor olsa da, Max Verstappen'in ardından ikinci sıraya tutunmak için mücadele ediyor.

Sezonun bitimine son beş yarış kala Perez 224 puanda ve Hamilton onun 30 puan gerisine yer alıyor.

Hamilton'ın, ikinciliği Perez'in elinden almasının olası olduğu düşünülüyor, özellikle de Red Bull pilotunun formunun bir kez daha düşüşe geçtiği ve üç yarışta yalnızca beş puan alabildiği düşünüldüğünde.

Webber, Formula 1'in Amerika'ya gitmesiyle birlikte hava koşullarının değişme potansiyelinin Hamilton'a şans yaratabileceğini söylüyor.

Sekiz kez Grand Prix kazanan Webber Channel 4'e verdiği demeçte, "Brezilya ve Meksika'da ilginç bir durum olacak çünkü Sergio bu tarz karışık hava koşullarında zorlanıyor."

"Elbette yıl boyunca çok fazla puan kaybetti, ancak Lewis'in acımasız olabileceği yer burası."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ama yine de şampiyonayı Sergio'nun önde bitireceğini düşünüyorum." dedi.

Helmut Marko, Perez'in ikinciliği kaybetmesi halinde, Meksikalı pilotun koltuğunu kaybedebileceğini açıkça belirtti.

ORF'ye verdiği demeçte Marko, "Şu anda şampiyonadaki ikincilik risk altında." 

"2024'e kadar sürecek olan sözleşme durumunu uygulamak istiyoruz. Bu artık tamamen ona bağlı." dedi.

Perez'in yerine birini bulmak için fazla uzağa bakmalarına gerek olmadığını belirten Marko, AlphaTauri'nin kıdemli takımda onun yerini almak isteyen en az üç pilot olduğunu hatırlattı.

"AlphaTauri'de nispeten iyi üç pilotumuz var ve [Liam] Lawson da dört araç için yedek sürücümüz olarak görev alıyor. Yani gelecekte çok şey olabilir. "

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