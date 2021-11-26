Webber: "Sezon ne kadar çabuk biterse Ricciardo için o kadar iyi olur"

Ricciardo, Renault ile geçirdiği iki yılın ardından bu yıl McLaren'a katıldı ve zaman zaman çok iyi performans gösterip, Monza'da yıllar sonra ilk galibiyetini almasına rağmen, büyük düşüşler de yaşadı.

Avustralyalı pilot, son üç yarışın hiçbirisinde puan alamadı ve Katar GP performansı başlı başına büyük bir hayal kırıklığıydı.

Ricciardo'nun bu performansı, üçüncülük savaşında McLaren'ı olumsuz etkilerken, Avustralyalı pilotun hâlâ araca adapte olmakta güçlük çektiği görülüyor.

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Ricciardo'nun kış arasında durumu tersine çevirebileceğini düşünüyor.

F1'de dokuz zaferi bulunan Webber, "Sezon sonu ne kadar çabuk gelirse Daniel için o kadar iyi olur çünkü bu sayede toparlanabilir ve McLaren ile performansını nasıl yükseltebileceğini anlamaya çalışabilir."

"Bir gecede nasıl daha hızlı süreceğinizi unutmazsınız, fakat şu anda sebebi her ne olursa olsun en iyisini yapamıyor."

"Daniel, işini iyi yaptığında mücadele içinde oluyor ve bunu çok, çok özel şekilde yapıyor." dedi.

Fakat Webber, Ricciardo ve McLaren arasındaki ilişkinin değişmesi için hiçbir sebep görmüyor.

"McLaren'ın, marka için Daniel'den daha iyi birine sahip olması zor olurdu. O aynı zamanda spor için de iyi birisi."

"Katar'a baktığınızda, araçla yaşadığı sorunları daha da artıracak bir problemi vardı."

"Teknik bir sporda bir şeyler ters gidebilir ve diğerleri tüm ayrıntıları bilmedikleri için neler olduğunu anlamayabilir, ancak Daniel çok üst seviye bir pilot, aynı zamanda kazanabilen bir sürücü olduğunu da kanıtladı, birkaç kez yarış kazandı ve birçok podyum kazandı. Yani nasıl başarılı olacağını biliyor." "Bu yıl bu araçla kendisi için zor bir sezon olduğunu kendisi de kabul ediyor. Umarım kalan yarışlarda bazı güçlü sonuçlar alabilir."