Webber sessizliğini bozdu: "Alpine durumun farkındaydı!"

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Yaklaşık bir aydır devam eden Oscar Piastri draması Cuma günü sonuçlandı ve CRB (Sözleşme Tanıma Kurulu) son kararını Piastri'nin McLaren ile 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin geçerli olduğu yönünde verdi.

Piastri'nin kendisine uzun süredir yatırım yapan Alpine'i bırakma kararında rol oynayan en önemli isimlerden biri Mark Webber, ancak kendisi bu konu hakkında neredeyse hiç konuşmamış ve perde arkasında kalmayı tercih etmişti -ta ki bugüne kadar.

Hollanda GP'si öncesi Channel 4'e röportaj vererek sessizliğini bozan eski F1 pilotu, olup biteni kendi açısından ana hatlarıyla anlattı.

Webber, "Kronolojik olarak baktığımızda Alpine halen Fernando seçeneğini masada tutuyordu ve bizim için iki taraf arasında bir seçim yapılması gibi bir durum söz konusu değildi, bu nedenle Oscar'ın kararı McLaren oldu."

"Takım Oscar'ı çok zorladı. [Oscar] bir sözleşmesi olmadığını biliyordu, başka bir takıma imza attığının farkındaydı, buna rağmen Alpine "Oscar'ın kendileri adına yarışacağını" duyurdu.

"Onun için gülünç bir durumdu, zaten bundan ötürü kötü hissetti -ancak durumu açıklığa kavuşturması gerekiyordu. Ayrıca Alpine de durumun farkındaydı, bu da Oscar'ın hayal kırıklığının derinleşmesine sebep oldu."

"F1'e gireceğinin kesinleşmesi onun hayatının en önemli anıydı, dolayısıyla böyle yanlış bir duyuru ile karşı karşıya kalmak kendisi için hiç hoş değildi." dedi.

Alpine dava süreci boyunca Piastri'ye yaptıkları yatırımlardan birçok kez bahsetti, ancak Webber takımın açıkladığı rakamları doğru bulmuyor.

Webber, "Bence rakamlar orantısız bir şekilde şişirildi. Alt kategorilerde Oscar, Alpine'in yatırımı dışında bu şampiyonalarda şampiyon olarak iyi para kazandı."

"Bütçenin %80'inden fazlası, Oscar'ın genç kariyeri için dışarıdan sponsorlar ve ailesi tarafından sağlandı. Bu konuda biraz bilgi sahibi olmak önemli." dedi.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images