Webber sessizliğini bozdu: "Alpine durumun farkındaydı!"
Sessizliğini bozan Mark Webber, Alpine'in Oscar Piastri'yi gülünç bir duruma soktuğunu ve takımın abartıldığı kadar büyük bir yatırım yapmadığını söylüyor.
Yaklaşık bir aydır devam eden Oscar Piastri draması Cuma günü sonuçlandı ve CRB (Sözleşme Tanıma Kurulu) son kararını Piastri'nin McLaren ile 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin geçerli olduğu yönünde verdi.
Piastri'nin kendisine uzun süredir yatırım yapan Alpine'i bırakma kararında rol oynayan en önemli isimlerden biri Mark Webber, ancak kendisi bu konu hakkında neredeyse hiç konuşmamış ve perde arkasında kalmayı tercih etmişti -ta ki bugüne kadar.
Hollanda GP'si öncesi Channel 4'e röportaj vererek sessizliğini bozan eski F1 pilotu, olup biteni kendi açısından ana hatlarıyla anlattı.
Webber, "Kronolojik olarak baktığımızda Alpine halen Fernando seçeneğini masada tutuyordu ve bizim için iki taraf arasında bir seçim yapılması gibi bir durum söz konusu değildi, bu nedenle Oscar'ın kararı McLaren oldu."
"Takım Oscar'ı çok zorladı. [Oscar] bir sözleşmesi olmadığını biliyordu, başka bir takıma imza attığının farkındaydı, buna rağmen Alpine "Oscar'ın kendileri adına yarışacağını" duyurdu.
"Onun için gülünç bir durumdu, zaten bundan ötürü kötü hissetti -ancak durumu açıklığa kavuşturması gerekiyordu. Ayrıca Alpine de durumun farkındaydı, bu da Oscar'ın hayal kırıklığının derinleşmesine sebep oldu."
"F1'e gireceğinin kesinleşmesi onun hayatının en önemli anıydı, dolayısıyla böyle yanlış bir duyuru ile karşı karşıya kalmak kendisi için hiç hoş değildi." dedi.
Alpine dava süreci boyunca Piastri'ye yaptıkları yatırımlardan birçok kez bahsetti, ancak Webber takımın açıkladığı rakamları doğru bulmuyor.
Webber, "Bence rakamlar orantısız bir şekilde şişirildi. Alt kategorilerde Oscar, Alpine'in yatırımı dışında bu şampiyonalarda şampiyon olarak iyi para kazandı."
"Bütçenin %80'inden fazlası, Oscar'ın genç kariyeri için dışarıdan sponsorlar ve ailesi tarafından sağlandı. Bu konuda biraz bilgi sahibi olmak önemli." dedi.
Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Bottas: "İlk turlarımı iyileştirmem lazım"
Vettel: "Hamilton'ı engellememeye çalıştım"
Son Haberler
Horner, Hollanda GP'de Perez ile Verstappen'in farklı taban kullanımını açıkladı
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez ve Max Verstappen'in Hollanda Grand Prix'sinde farklı taban kullanmalarının sebebini açıkladı.
Mercedes, yarış esnasında pilotların öfkelerini kusmalarının 'doğal' olduğunun farkında
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Hollanda Grand Prix'deki takım telsizi mesajının ardından, yarış esnasında pilotlarının takıma öfkelenmelerinin doğal olduğunu söyledi.
Di Resta: "Ricciardo, Alpine için büyük risk olur"
Eski F1 pilotu ve Sky F1 yorumcusu Paul Di Resta'ya göre Alpine için en mantıklı seçenek Pierre Gasly.
Jos Verstappen: "Mercedes, 2021 Abu Dhabi'den ders çıkartmamış"
Jos Verstappen, Hollanda GP'sinin son turlarında pite girmeyerek galibiyeti kaçıran Lewis Hamilton'ı iğneledi.