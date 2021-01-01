Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"

Hamilton, bu sezon yedinci kere dünya şampiyonu olmasına rağmen Mercedes'le henüz bir anlaşma (en azından bugüne kadar kamuya açıklanmış bir anlaşma) yapmadı.

Hamilton COVID-19 protokolleri yüzünden Sakhir Grand Prix'sini kaçırmak zorunda kalmış ve yerine, zaferi bazı teknik talihsizlikler yüzünden son anda elden kaçırmasına rağmen beğenileri üzerine toplayan George Russell yarışmıştı.

Webber, Mercedes'le tam zamanlı bir fırsat için biraz uğraşan Russell'ın 22 yaşında ortaya koyduğu bu performansının Wolff'a Hamilton'un takım için gelecekteki değerini tartışırken bir avantaj sağladığına inanıyor.

At The Controls podcastine konuşan Avustralyalı, Hamilton'un koronavirüs pozitif testine atıfta bulunarak, "Lewis için zamanlama korkunçtu."

"Sanırım sezon içerisinde hepimizin 'Ya Lewis veya şampiyonluk savaşı veren birisi COVID-19 olup birkaç yarış kaçırırsa?' diye düşündüğümüz anlar oldu."

“F1 kariyerim boyunca bir Formula 1 aracını testler, antrenmanlar ve yarış hafta sonuyla beraber 1000 gün kullandığımı düşünüyorum. Her şey 12 veya 13 yıl boyunca böyle devam etti ve sanırım toplamda sadece üç gün izin aldım."

"Çünkü aracıma kimsenin yaklaşmasını istemiyordum. İnsanların sizin değerinize müdahale etsin istemezsiniz. Kendi değerinizi korumaya çalışırsınız."

"O kadar acımasız bir sektördeyiz ki, Lewis gibi biri için bile çok olumsuz oldu."

"George iyi bir sürüş gerçekleştirdi. Dünyanın en kolay pistiydi - tam bir Suzuka değildi - ama yine de kendisi için ergonomik olmayan bir araçta, mükemmel bir şekilde sürüyordu."

"Toto pek çok farklı şeyle oynayarak ip üstünde yürümeyi kesinlikle seviyor ve bu onun lehine gibi görünen başka bir şeydi."

"O ve Toto'nun çok iyi bir ilişkiye sahip olduğu ortada. Ancak COVID-19'un ve pilotlar için düşünülen maaş kısıtlamalarının yeni sözleşme şartlarını etkileyebileceği açık."

"Lewis bunu anladığı için acele etmiyor. Tüm rekorları, tüm koşulları görüyor ve bunları kendisi için olabildiğince çıkarlı şekilde kullanmak istiyor. Sporumuza pek çok şe var ve Mercedes'e çok şey veriyor." dedi.