Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"

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George Russell, Mercedes'te geçirdiği üç yılın ardından yeni sezonda Mercedes'le mücadele edecek ve burada Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

İngiliz pilot, daha önce 2020 Sakhir GP'de Mercedes'le piste çıkmış ve galibiyet için mücadele etmişti. Bu açıdan kendisinin üst düzey bir performans göstermesi bekleniyor.

Yine de bunun Hamilton'ı yenmesi için yeterli olup olmayacağı tam bir muamma.

Bu konuda konuşan eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Russell'dan beklentilerin yüksek olduğunu ancak Hamilton'la mücadele edebileceğine inandığını söyledi.

Webber, Formel Avusturya'ya verdiği demeçte, "Lewis'le mücadele etmek gerçekten zor olacak. Fakat George şimdiye kadar 50'den fazla yarışa çıktı. Bu yüzden buna hazır olduğunu düşünüyorum."

"Lewis doğrudan en üst seviyede performans göstermeye başladı, bu onun klasını gösteriyor. Bunu sadece çok özel sürücüler yapabilir. Sürücülerin çoğunun, ön tarafta yarışma zihniyetine alışması için birkaç yarışa ihtiyacı oluyor."

"George'a gelirsek, onun bu mücadeleye hazır olduğunu düşünüyorum. Fakat Mercedes macerası, düşük performans gösteren bir araçla sıralama turlarına katılmak ve çok az baskıyla iyi performans sergilemekten tamamen farklı olacak."

"George artık her hafta sonu ön tarafta yer alma ve her yarışı en üst sıralarda bitirme gibi, kendisine yönelik beklentilerde büyük değişiklikler olduğunu bilecek. Fakat bu zorluğun üstesinden gelebilecek bir konumda." dedi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images