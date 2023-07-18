Webber: "Ricciardo'ya 'Red Bull'dan ayrılma' demiştim"
Eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Daniel Ricciardo'ya Avusturyalı ekipten ayrılmaması yönünde telkinde bulunduğunu fakat kendisini dinlemediğini söyledi.
Mark Webber, 2013 yılının sonunda Red Bull'daki koltuğunu vatandaşı Daniel Ricciardo'ya bıraktı ve spordan emekli oldu.
Ricciardo, 2018 sonuna kadar Red Bull için yarıştı fakat sürpriz bir kararlar 2019'da Renault'ya geçti. Fakat hem Renault hem de McLaren takımlarında umduğunu bulamadı.
Webber, Ricciardo ile pek çok kez konuştuğunu ve kendisine Red Bull'dan ayrılmamayı tavsiye ettiğini söyledi.
Avustralyalı sürücü, İngiliz TV kanalı ITV'ye verdiği bir röportajda "Gerçekten Red Bull'da kalmasını istedim."
"Sanırım birkaç yıl önce onu kalması için ikna etmeye çalıştığımı o da hatırlıyor. Sonrasında Renault'ya gitmeyi çok istedi ve oradan da McLaren'a geçti."
"Şimdi kariyerine ara verdikten sonra geri dönüyor. Kronometre asla yalan söylemez, baskı altındayken ya pes edersiniz ya da buna karşı koyarsınız."
"Her neyse, şimdi Daniel'i tekrar gridde göreceğiz. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda kadar iyi performans göstermesi için AlphaTauri'ye çok çabuk adapte olması gerekecek."
"Umarım bununla başa çıkabilir ve iyi bir performans sergileyebilir." dedi.
Riccardo bu hafta sonu Hungaroring'de AT04'ün direksiyonuna geçecek.
Daniel Ricciardo on the Red Bull pit wall
Fotoğraf: Mark Sutton
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