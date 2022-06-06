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Webber: "Red Bull sorunlar yaşasa da hep doğru olanı yapıyor"

Mark Webber, Red Bull'un yaşadığı bir takım sorunlara rağmen işler ciddiye bindiğinde takımın yapılması gerekeni yaptığını vurguluyor.

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Webber: "Red Bull sorunlar yaşasa da hep doğru olanı yapıyor"
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Red Bull, şampiyonadaki rakibi Ferrari'nin aksine sezona pek iyi bir giriş yapamadı. İlk üç yarışta toplam üç kez dayanıklılık sorunu yaşayan ve çok değerli puanları çöpe atan takım sonrasında büyük bir hızla toparlandı ve Ferrari'nin eksiklerinden de faydalanarak arka arkaya dört galibiyet elde etti.

Bu dört galibiyetin üçü Max Verstappen, biri ise Sergio Perez'den geldi.

Eski F1 pilotu Mark Webber, takımın bu yıl işlerin yolunda gitmediği farklı zamanlarda bir miktar hayal kırıklıkları yaşadığını, ancak her şey sorunsuz ilerlerken iyi performans gösterdiklerini söyledi. 

Kanal 4'e konuşan Webber, "Red Bull olarak bazı sorunlar yaşadılar, irili ufaklı bazı dayanıklılık sorunları ortaya çıktı."

"Max'in yaşadığı birtakım ilginç ve hayal kırıklığı dolu anlar oldu fakat önemli olduğu anda Red Bull hep doğru noktada olup, yapması gerekeni yapıyor." dedi.

Verstappen şampiyonanın zirvesindeki yerini korurken, Perez için de işler iyi gitmekte. Monako'da kariyerinin üçüncü galibiyetini elde eden Perez, yarış öncesi Red Bull ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Red Bull pit duvarı, Monako'da pilot gözetmeyen en hızlı stratejiyi uyguladı, bu sayede hem Perez hem de Verstappen, Monaco'da birer Ferrari sürücüsünü geçerek takıma çok önemli puanlar getirdiler.

Galibiyetin hem kendisi, hem de ülkesi için ne anlama geldiğinin farkında olan Perez, “Formula 1'in büyük bir hayranıyım. Böyle bir yarışı kazanmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Elbette tüm yarışlar çok önemli, ancak bu çok daha özel."

“Ve ülkem için listede çok, çok yükseklere çıkıyor. Ve evet, kesinlikle şu anda griddeki tek Meksikalı – hatta Latin Amerikalı – sürücü olduğumu hissediyorum.”

"Böylece ülkemin listedeki sırası da sürekli yükseliyor. Şu anda griddeki tek Meksikalı -hatta Latin Amerikalı- pilot olarak çok iyi hissediyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Erik Junius

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