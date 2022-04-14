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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Webber: "Red Bull puanları saçmayı bırakmalı"

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Red Bull'un son üç yarışta üç kez yarış dışı kalmasının ardından artık puan kaybetme lüksü olmadığı görüşünde.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Webber: "Red Bull puanları saçmayı bırakmalı"
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İlk üç yarışın ardından gündemin ana maddesi Ferrari'nin güçlü performansı ve Red Bull'un yaşadığı sorunlar gibi görünüyor.

Ferrari, ilk üç yarışta tam 104 puan topladı ve Mercedes'in 39 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Charles Leclerc ise pilotlar şampiyonasında George Russell'ın 34 puan önünde.

Red Bull Racing ise takımlar şampiyonasında 49 puan geride kalırken, Sergio Perez'in Leclerc'le olan puan farkı 41.

Son şampiyon Max Verstappen ise ilk üç yarışta sadece 25 puan topladı çünkü hem Bahreyn hem de Avustralya'da ikinci giderken yarış dışı kaldı. Eğer bu puanları toplayabilseydi, şu anda pilotlar şampiyonasında 61 puana sahip olacaktı.

Tempo olarak bakıldığında Red Bull şu anda Ferrari ile mücadele edebilecek tek takım gibi görünüyor ancak teknik sorunlar takımın başını epey ağrıtıyor.

Eski F1 pilotu Mark Webber'e göre Red Bull'un bir an önce toparlanması gerekiyor.

Webber, "Bence bu, kabul edilemez bir durum."

"Hızlılar, araç da gayet güçlü görünüyor. Elbette Avustralya'daki yarışı kazanacak kadar güçlü değillerdi fakat kolayca alabileceğiniz 18 puanı kaybederseniz, en hızlı tur puanını veya diğer her şeyi çöpe atarsanız, bu gerçekten çok büyük bir darbedir."

“Bunlar çok önemli puanlar. Aynı zamanda, Leclerc maksimumu çıkarıyor, bir başka zafer ve yine en hızlı tur puanını aldı. Bu yüzden onlar için durum zor. Önümüzde halâ uzun bir sezon var ve Red Bull yarışmaya devam edecek ancak bu puanları geri kazanmak zor olacak.” dedi.

Aynı zamanda Webber, markanın diğer ekibi Alphatauri'nin yaşadığı dayanıklılık sorunlarının, genel bir problemin işareti olduğunu düşünüyor.

"Alphatauri'ye de bakmalıyız. Hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'daki dayanıklılık sorunları nedeniyle sezona pek iyi başlayamadılar. Bir yerlerde gerçekten bir aksaklık var."

"Red Bull'un çok çalışması gerekiyor fakat Ferrari rüzgarı ardına almış durumda."

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