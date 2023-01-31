Webber: "Red Bull halen şampiyonluğun en büyük favorisi"

2022 sezonunu domine eden ve her iki şampiyonada da mutlu sona ulaşan Red Bull, toplamda altıncı kez pilotlar, beşinci kez takımlar şampiyonu oldu.

Her ne kadar puan durumu ve Max Verstappen'in 15 galibiyet alarak rekor kırması aksini söylese de Red Bull'un aşırı kolay bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz.

İlk yarışlarda en iyi araca sahip gibi görünen Ferrari, sezon ilerledikçe ivme kaybetse de Fransa'ya kadar ciddi bir rakipti, Mercedes ise her şey bittikten sonra ciddi bir adım atarak gelecek sezon için umut verdi.

Yine de Webber'e göre şampiyonluğun en büyük favorisi hiçbir şekilde değişmedi.

Autosport'a konuşan Webber, "Red Bull hâlâ en tehlikeli takım."

"Aslında herkesin her açıdan daha iyi performans sergilemesi yükseltmesi gerekiyor. Mercedes'in ne kadar dayanıklı olduğunu, Ferrari'nin ise [tüm hızına rağmen] bu alanda sorunlar yaşadığını gördük."

"Ancak Red Bull dayanıklılık konusunda bir sıkıntı yaşamadı ve tüm pistlerde güçlüydü."

"Max'e gelirsek, kendisi bazen Formula 1 Plus gibi ayrı bir klasmana yükseliyor.Sanırım benim için en önemli şey Spa'da pistte neler yaptığını görmekti. İnanılmazdı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Son şampiyon için işler yolunda gibi görünebilir, ancak gelecek sezon kendilerini olumsuz etkileyebilecek bir faktör de mevcut: bütçe sınırı cezası!

Ekim ayının başında 2021 bütçe sınırını aştığı tespit edilen takım, 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tünelinde %10 kesinti cezasına çarptırıldı.

Bu cezanın Red Bull'u ne kadar etkileyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu kabul eden Webber, takımın bunun üstesinden gelmesini bekliyor.

Webber, "Bunun onları ne kadar etkileyeceğini kimsenin bildiğini sanmıyorum, ancak eminim ki iyi performans sergilemeye devam etmelerini sağlayacak bir kadroları var."

"Diğer yandan Mercedes'in geçen yıldan ne kadar vazgeçtiğini ve bu yıla ne kadar odaklandığını da bilmiyoruz. Aslında vazgeçmek tamamen doğru kelime değil, çünkü gelecek yıl için her zaman bir şeyler öğrenilebilir."

"Kastettiğim şey, gelecek sezonun aracına ne kadar zaman, Ar-Ge'ye ve -bütçe sınırının altında kalmaya dikkat ederek- kaynak ayırdıkları."

"Tüm bu faktörler sayesinde önümüzdeki sezon ilk çeyreğin nasıl geçeceğini görmek büyüleyici olacak." dedi.