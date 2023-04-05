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Webber: "Pilotlar yarıştaki kararlar konusunda hayal kırıklığına uğradı"

Mark Webber, Avustralya Grand Prix'sinde pilotların yarışın gidişatından dolayı 'hayal kırıklığına uğradıklarına' inanıyor.

Zeynep Taş
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Webber: "Pilotlar yarıştaki kararlar konusunda hayal kırıklığına uğradı"
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Alex Albon başta ve Kevin Magnussen'in sonda kaza yapmalarının ardından; ikincisi yarış bitimine sadece iki tur kala olmak üzere, iki ayrı yeniden start gerçekleşti.

Alpine pilotu Esteban Ocon, bazı pilotların yer kazanmak için 'intihara meyilli' hareketler sergilediğini belirtirken; McLaren'den Lando Norris son yeniden startın 'şov' için olduğunu düşündü.

Şu anda Oscar Piastri'nin menajerliğini yapan eski Red Bull pilotu Webber, Piastri ve McLaren önlerindeki temastan fayda sağlamış olsalar da, durarak startın yarattığı 'tehlikenin' pilotlar için gereksiz bir risk faktörü olduğuna inanıyor.

F1 Nation podcast'inde Webber, "Her ne kadar avantaj sağlamış olsak da sinir bozucu bir finiş oldu."

"Sportif açıdan bakıldığında, durarak start görmek güzel ve heyecan verici; ama sonuçta pist sıcaklığının önemli olduğu yerde, güvenlik aracı sektörün ilk kısmında dolaşıyor ve sonra pilotlar enerjiyi lastiğe geri yönlendirmeye çalışıyor - başta o kadar yavaş sürmüyorlar ve sonra hızlanıyorlar çünkü gridin arkasında herhangi bir soruna neden olmak istiyorlar, bunu startlardan birinde gördük."

Mark Webber and Steve Jones, Channel 4 TV presenters

Mark Webber and Steve Jones, Channel 4 TV presenters

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden Magnussen'in kazasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada 'Yeniden starta ihtiyacımız var mıydı? Yarışı o noktada bitirebilir miydik? diye düşünebiliriz."

"Yani evet, bilmiyorum. Tehlikeyi sevmiyorum çünkü bunlar dünyanın en iyi sporcuları."

"Sonuçta yeniden başladılar ve yumuşak lastikte bile olsalar sonucu hiç iyi olmadı. Bence pilotlar durumun nasıl ele alındığı konusunda biraz hayal kırıklığına uğradılar."

Yarış, ikinci starttan sonra üçüncü bir kırmızı bayrağın sallanmasının ardından, birden fazla aracın temas etmesi sonucunda sarı bayraklarla tamamlandı.

Piastri çizgiyi sekizinci sırada geçerek Formula 1'deki ilk puanlarını kendi seyircisi önünde aldı.

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