Webber: "Piastri'nin tam 15 ay yarışmadığı unutuluyor"

Son yılların en potansiyelli isimlerinden biri olarak görülen Piastri, kendisi uğruna iki takımın mahkemeye kadar gittiği bir sürecin ardından McLaren ile F1'e giriş yaptı.

Kendisi normalde Alpine akademisindeydi, fakat takımın net bir seçenek sunamaması nedeniyle tercihi McLaren oldu.

McLaren tercihinin arkasındaki isimse kendisinin akıl hocası ve menajeri konumundaki Mark Webber.

Piastri'nin çaylak sezonu hakkında konuşan Webber, "[Oscar] kariyerine gerçekten olağanüstü bir başlangıç yaptı."

"Kendisinin geçen yıl yarışmadığını unutmak hala çok kolay. F1'de ilk kez yarışıyor, kısa bir aranın ardından geri dönmüyor. 15 ay hiç yarışmadan seriye giriş yaptı."

"Hiç şüphesiz ki gelişebileceği alanlar üstünde çalışmaya ve daha iyi olmaya devam edecek." dedi.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

Piastri'nin McLaren tercihi sezon başlarken biraz yanlış gibi duruyordu, nitekim Alpine sezon ilerledikçe ön gruba dahil olacak gibiydi, McLaren ise puan alamayacak durumdaydı.

Fakat özellikle Avusturya GP'sinden itibaren her şey değişti ve McLaren bir anda kendini en iyi ikinci takım konumunda buldu.

Öyle ki, takım Lando Norris ile Britanya ve Macaristan'da tam iki podyum bile gördü.

Piastri'nin de bu durumdan faydalandığı söylenebilir, Avustralyalı pilot son üç hafta sonundan toplam 29 puanla ayrılmayı başardı.

McLaren'in durumunu yorumlayan Webber, "Takım için son birkaç hafta tam anlamıyla olağanüstü geçti."

"Çıta bir anda çok yüksek bir seviyeye yükseldi, çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bu konuda utangaç olmamalıyız."

"Lando olağanüstüydü, Lando çok iyi bir pilot, bunu biliyoruz ve Oscar da kendini çok iyi gösterdi... Elbette hepimiz onunla gurur duyuyoruz." dedi.