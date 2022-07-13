Webber, Piastri'nin Ricciardo'nun yerini alması için baskı yapıyor olabilir

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Piastri, Mart 2020'de Formula 3'teki ilk çıkışından önce Webber'in menajerlik ekibi JAM Sports Management'a katıldı. 21 yaşındaki pilotun değeri o zamandan beri hem F3 hem de F2'deki şampiyonluklarla önemli ölçüde arttı.

Tüm yıl boyunca, genç Avustralyalı'nın Formula 1'e giriş yapacağına ve Williams'ta Nicholas Latifi'nin veya Alpine'de Fernando Alonso'nun yerini alacağına dair söylentiler vardı.

Fakat bir rapora göre Webber, 2023 için Ricciardo'nun McLaren'daki koltuğunu hedefliyor.

Ted Kravitz, Webber'in, Piastri'ye McLaren koltuğu teklif edilebileceği için Williams ile anlaşma imzalamamasını tavsiye ettiğine dair söylentiler olduğunu açıkladı.

Kravitz, "Oscar Piastri'nin neden Williams ile anlaşma imzalamadığına dair çok fazla söylenti var."

"Bu gecikme, onun ve menajeri Mark Webber'in potansiyel olarak McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yerini almayı düşünmesi olabilir mi?"

"Daniel Ricciardo için yarışlar geçtikçe puanlar ve performans gelmediği için, McLaren Oscar Piastri'ye bir teklif yapacak ve onu Williams'ın elinden alarak Daniel Ricciardo'nun koltuğunu sunacak gibi duruyor."

"Elbette bu Daniel Ricciardo'yu McLaren için başka bir yerde sürmek (başka bir seri) veya tamamen başka bir şey yapmak zorunda bırakabilir."

"Fakat Danny Ric'e böyle devam ederken iyi şanslar... Birinin de dediği gibi, Formula 1'de hayatta kalmak için sürmelisin." dedi.

Alpine, Piastri için planları konusunda nispeten ağzını kapalı tutuyor ancak Haziran'daki Kanada Grand Prix'sinden önce konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, Piastri'nin 2023'te bir F1 koltuğunda olacağına inandığını söyledi.

Szafnauer, "Sürücüler ile olan sözleşmelerimizin detaylarını konuşmuyoruz, bu asla yapmadığımız bir şey."

"Size söylemek istesem de yapabileceğimi düşünmüyorum."

"Fakat evet, plan bu." dedi.

Alpine'nin gelecek yılki sürücü kadrosu da henüz onaylanmadı ve Alonso'nun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek.

Szafnauer başlangıçta kararın İngiltere Grand Prix'sine kadar verileceğini söylemişti ancak takım henüz bir açıklama yapmadı ve İspanyol, takımla henüz sözleşme görüşmelerine başlamadığını duyurdu.