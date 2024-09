Webber: "Piastri'nin Monza'da Norris'e yaptığı geçiş hamlesi, onun başarısını kanıtlıyor"

Oscar Piastri'nin İtalya Grand Prix'sinde liderlik için Lando Norris'e yaptığı ilk tur hamlesi, takım arkadaşının şampiyonluk şansına zarar verdiği yönündeki eleştirilere rağmen, Mark Webber'e göre “saygılı, sert, temiz” bir yarışçı olarak ününü yansıtıyordu.

Pole pozisyonundaki Norris, startta liderliğini kararlılıkla savundu ve takım arkadaşı Piastri'yi birinci şikanda engellemek için hemen sağa yöneldi.

Piastri ise sola geçerek yarış çizgisini aldı ve ikinci şikana kadar daha iyi bir hızla ilerleyerek, müthiş bir geç frenleme hareketiyle dıştan gelerek Norris’i geride bıraktı ve liderliği aldı.

Birçok kişi McLaren'ın, Sürücüler Şampiyonasında Max Verstappen ile arasındaki farkın kapanması için Norris'in lehine takım emirlerini yürürlüğe koymasını beklediğinden bu geçiş biraz şaşırtıcıydı.

Norris, bu beklenmedik geçişin ardından Charles Leclerc'e de yer kaptırdı ve Monakolu pilot yarışı kazandı. Bazıları Piastri'yi, kişisel başarı peşinde koşarken takımın sonucunu feda etmekle eleştirdi.

Ancak 2020'den beri Piastri'nin menajerliğini yapan dokuz kez grand prix kazanan Webber, bu hareketi sert ama adil olarak değerlendirdi.

Formula for Success podcast'ine “Saygılı, sert, temiz... Bu hafta sonu Monza'daki 4. virajda bunu gördük”

“O fren noktasında mükemmel bir iş çıkararak geçişi yapmak, onun için bir başka başarı oldu." dedi.

Bu geçiş, özellikle kontrol açısından etkileyiciydi. Roggia şikanı, aşırı istekli sürücülerin soğuk lastiklerle attıkları spinlere sahne olmuştu ancak Piastri'nin hamlesi kusursuzdu.

Bu, Piastri'nin hassasiyetle dolu sürüş stilinin bir göstergesiydi ve onu sporun gelecekteki büyüklerinden biri olarak kabul ettirdi.

Webber, “Lewis Hamilton hakkında kartingde her zaman sert ama adil olduğunu duymuştum.”

“Oscar'ı Lewis'in kategorisine koymuyorum, tabii ki bunu hak etmesi gerekiyor. Lewis'in 100'den fazla GP galibiyeti var; Oscar ise yolculuğunun henüz başında.”

“Ancak şu anda genç kategorileri sayesinde… Hafta içi ve hafta dışı yarış tarzı, hasar faturası inanılmaz derecede düşük gibi görünüyor.”

“Bence genç serilerinde yarıştığı diğer sürücülerden gördüğü saygı her zaman vardı ve o da bu saygıyı görüyor. Saygı görmek istiyor.”

“Sadece çizgilerini hak etmek, oraya çıkmak ve pist üzerinde konuşmak istiyor ve son beş yılda bunu çok iyi yaptı.” diye ekledi.

Webber, Piastri'nin keskinliğinin 2022'de Alpine'in yedek sürücüsü olarak sezon boyunca yarışmadığı için daha da etkileyici olduğunu söyledi.

“Oscar genç kategorilerde olağanüstü bir performans sergiledi.”

“F1'e 15 aylık bir arayla girdi, uzun süre yarışmadı, bu da zordu.”

“Herhangi bir yarış pilotu için yapmanız gereken şey budur. İster ortopedi cerrahı olun, ister yarış pilotu, mesleğinizi icra etmeye devam etmelisiniz.”

“Oscar'da bu boşluk vardı, bu yüzden geçen yıl Formula 1'e girmenin onun için elbette büyük bir adım olduğunu düşünüyorum, bunu genç kategorilerden biliyoruz, ancak defalarca büyük adamlara karşı en önde yarışmaya hazır olduğunu gösterdi ve bunun için gayet iyi.” dedi.

Piastri'nin Formula 1'deki hızlı ilerleyişi, Verstappen'i Sürücüler Şampiyonasında geçme şansını artırmak için Norris'i birinci pilot olarak tayin etme konusunda tereddütleri olan McLaren için beklenmedik bir baş ağrısı haline geldi.

Norris 62 puan geride ve diğer sonuçlara bağlı olmaksızın hâlâ tacı alabilir. Piastri matematiksel olarak Verstappen'in 106 puan gerisinde olsa da aradaki farkı kapatmak için Hollandalı'nın başına bir talihsizlik gelmesini umması gerekecek.

Bu arada McLaren, Takımlar Şampiyonasında Red Bull Racing'in sadece sekiz puan gerisinde.

Webber takımın ilerleme hızını övdü ancak McLaren'ın hızlı aracına rağmen yarış kazanmanın hâlâ zor olması nedeniyle şampiyonluğa ulaşmanın puan farkının gösterdiğinden daha zor olacağı konusunda uyardı.

“Sanırım hepimiz McLaren'ın yükselişinin kesinlikle olağanüstü olduğu konusunda hemfikiriz.”

“Son 18 ayda yaptıkları şey olağanüstü.”

“Zak Brown ve Andrea Stella kesinlikle harika iş çıkarıyorlar. Harika bir iş çıkarıyorlar. Bu bir tesadüf değil.”

“Takım, zaferler için sık sık mücadele etmek için harika bir durumda, ancak bunları yapmak zor.”

“Bu genç pilotlar Grand Prix kazanmayı, 'Bana iyi bir araba verin, gidip yarış kazanayım' diye düşünüyorlar ama bu hâlâ çok zor.”

“Oscar 38 yarıştır, Lando ise altı yıldır orada ama aralarında üç galibiyet fark var.”

“Bu gerçekten yönetilmesi zor bir durum.” dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images