Webber, Piastri'nin McLaren'dan ayrılacağı iddialarını reddetti: "Tamamen saçmalık"

Son bir ay içerisinde Max Verstappen ile McLaren arasında transfer söylentileri gündeme gelirken, dört kez dünya şampiyonunun takıma katılması halinde mevcut pilotlardan Oscar Piastri veya Lando Norris'ten birinin koltuğunu kaybetmesi gerekeceği konuşuluyor.

Her iki pilotun da uzun vadeli sözleşmesi bulunmasına rağmen, geleceğiyle ilgili en fazla soru yöneltilen isim Piastri oldu.

Ancak aynı zamanda menajeri olan eski Formula 1 pilotu Mark Webber, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Webber, "Oscar'ın McLaren ile uzun yılları kapsayan bir sözleşmesi var."

"Takımdan ayrılmak için baskı yaptığı yönündeki söylemler tamamen saçmalık."

"Onun ve diğer takımlar hakkında birçok kurgu haber yazıldı ama McLaren uzun vadede Oscar ile devam etmek istediğini defalarca dile getirdi. Oscar'ın da isteği bu." dedi.