Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Webber, Piastri'nin McLaren'dan ayrılacağı iddialarını reddetti: "Tamamen saçmalık"

Mark Webber, Oscar Piastri'nin McLaren'daki uzun vadeli geleceğine odaklandığını belirterek, Avustralyalı pilotun takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Son bir ay içerisinde Max Verstappen ile McLaren arasında transfer söylentileri gündeme gelirken, dört kez dünya şampiyonunun takıma katılması halinde mevcut pilotlardan Oscar Piastri veya Lando Norris'ten birinin koltuğunu kaybetmesi gerekeceği konuşuluyor.

Her iki pilotun da uzun vadeli sözleşmesi bulunmasına rağmen, geleceğiyle ilgili en fazla soru yöneltilen isim Piastri oldu.

Ancak aynı zamanda menajeri olan eski Formula 1 pilotu Mark Webber, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Webber, "Oscar'ın McLaren ile uzun yılları kapsayan bir sözleşmesi var."

"Takımdan ayrılmak için baskı yaptığı yönündeki söylemler tamamen saçmalık."

"Onun ve diğer takımlar hakkında birçok kurgu haber yazıldı ama McLaren uzun vadede Oscar ile devam etmek istediğini defalarca dile getirdi. Oscar'ın da isteği bu." dedi.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2026 Goodwood Hız Festivali: Katılacak pilotlar ve araçlar

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Brown: "Sezon boyunca Ferrari kadar geliştirme getireceğiz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Brown: "Sezon boyunca Ferrari kadar geliştirme getireceğiz"

Vinales: "KTM bana sözleşme gönderdi, imzaladım, iki hafta sonra geçersiz olduğunu söylediler"

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Vinales: "KTM bana sözleşme gönderdi, imzaladım, iki hafta sonra geçersiz olduğunu söylediler"

MotoGP Almanya GP 1. antrenman: Fernandez zirvede, Toprak 16. sırada

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
MotoGP Almanya GP 1. antrenman: Fernandez zirvede, Toprak 16. sırada

Son Haberler

Webber, Piastri'nin McLaren'dan ayrılacağı iddialarını reddetti: "Tamamen saçmalık"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Webber, Piastri'nin McLaren'dan ayrılacağı iddialarını reddetti: "Tamamen saçmalık"

2026 Goodwood Hız Festivali: Katılacak pilotlar ve araçlar

Goodwood Festival of Speed
Goodwood Festival of Speed
2026 Goodwood Hız Festivali: Katılacak pilotlar ve araçlar

Brown: "Sezon boyunca Ferrari kadar geliştirme getireceğiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Brown: "Sezon boyunca Ferrari kadar geliştirme getireceğiz"

Steiner, 'Vinales-KTM' krizinin dışında kalmaktan memnun

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Steiner, 'Vinales-KTM' krizinin dışında kalmaktan memnun

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle