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Webber: "Piastri'nin kariyerimi gölgede bırakması hoşuma gider"

Oscar Piastri'nin Avustralya Grand Prix'sinin sonundaki kaostan kaçınarak ilk kez puan almasının ardından Mark Webber, genç pilotun o hafta sonundan çok şey öğrenmiş olacağını söylüyor.

Zeynep Taş
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Webber: "Piastri'nin kariyerimi gölgede bırakması hoşuma gider"
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Piastri, Albert Park'taki kaostan kurtularak yarışı sekizinci bitirdi ve F1'deki ilk puanını aldı.

Şu anda Piastri'nin menajerliğini yapan Webber, vatandaşının Melbourne'dan daha büyük bir anlayış ve farkındalıkla ayrılacağını söyledi.

Webber F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Birinin böylesine olağanüstü bir deneyim yaşadığını görmek çok güzel." 

"Her gün giderek daha iyi oluyor, ki bunu ancak deneyimle yapabilirsiniz; satın alamayacağınız tek şey deneyimdir. Tüm yeniden startlar, sıralama turları ve ardından yeni bir pistte antrenmandaki karışık koşullarda deneyim gerekir."

"Piastri Melbourne'dan gelecek yıl için bir kamyon dolusu deneyimle ayrıldı ki bu harika. İniş ve çıkışlar olsa da iyi ve kötü anlarda orada olmak istiyorsunuz." dedi.

Mark Webber, Red Bull Racing

Mark Webber, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sutton Images

Webber 12 yıllık F1 kariyerinde Minardi, Jaguar, Williams ve Red Bull ile dokuz Grand Prix kazandı ve Piastri'nin kendi F1 kariyerini gölgede bırakmasından mutluluk duyacağını söyledi.

Webber gülerek, "Onunla kariyerim hakkında konuştuğumda uyuyakalıyor!" 

"İleride benimle bir kadeh kırmızı şarap içmek ve kupa dolabımı yok etmek gibi büyük hırsları var. Böyle bir şey olursa çok ama çok mutlu olacağımı söylebilirim."

"Ama Oscar'ın duygularını düzenleme şekli oldukça sıra dışı. Bilgiyi çok iyi özümseyebiliyor ki buna ihtiyacı var çünkü bu bir pilot için motor sporlarındaki en zorlu sınav." dedi.

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