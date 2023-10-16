Webber: "Piastri'nin geçen yıl yarışmaması rezillikti"
McLaren'in çaylak pilotu Oscar Piastri'nin menajeri Mark Webber, genç pilotun geçen yılı kenarda geçirmesini "rezillik" olarak görüyor.
Oscar Piastri, 2020 ve 2021'de FIA Formula 3 ve Formula 2'de şampiyon olmasının ardından Formula 1'e geçmeyi bekliyordu fakat istediğini alamadı.
Alpine'in genç sürücü programında yetişen Piastri, Fransız ekipte kendisine yer bulamadı ve o yılı yedek pilot olarak geçirdi.
Alpine 2023'te kendisini Williams'ta yarıştırmayı düşünüyordu ve bunun üzerine McLaren'la görüşen Piastri, İngiliz ekiple anlaştı.
Fernando Alonso'nun ayrılığı da tam bu noktada gerçekleşti ve Alpine, bunun üzerine Piastri'yi ana takımda yarıştırmak istedi. Ancak Avustralyalı sürücü çoktan McLaren'la anlaşmıştı.
Sonuç olarak Alpine, Piastri'ye büyük yatırım yapmasına rağmen, genç yeteneği kapan taraf McLaren oldu. Şimdilere gösterdiği performansla da Alpine'i çoktan pişman etmiş durumda.
Genç sürücünün menajeri Mark Webber Viaplay'e verdiği demeçte şöyle konuştu: "O noktada elimizdeki tek seçenek McLaren'la anlaşmaktı."
"Nereye gidebileceğini bilmiyorduk ve bu hiç rahatlatıcı değildi. Geçen yıl yarışmamasından ötürü son derece gergindim ve hayal kırıklığı yaşıyordum."
"Şimdi geçen yıl neyi kaçırdığımızı görüyoruz. Böyle bir adamın yarışmaması büyük rezaletti ve beni içten içe kahrediyordu."
"McLaren baştan sona harikaydı. Hissedarlar, onu takıma aldıklarından emin olmak için her yolu denediler. Şimdi de iki olağanüstü pilotları var."
Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, arrives on the podium
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Webber, vatandaşının bu yılki performansını da övdü.
Webber, "Oscar Katar'daki sprint yarışına pole pozisyonundan başladı. İyi bir sıralama turları geçirdi, orada turu bir araya getirmek kolay değildi. Pist limitlerini aşan pek çok sürücü gördük. Fakat o soğukkanlılığını korudu."
"Sprint yarışında, farklı hamurlardan olmasına rağmen yeniden startları idare etmek zorunda kaldı. Şahsen hem onunla hem takımla gurur duyuyorum."
"Bence adaptasyon yeteneği çok iyi. Bunu bu yıl zaten gördük. Bir çaylak olarak çok fazla yağmurlu hafta sonu ve duraksama gördü."
"Oscar'ın cadde pistlerinde güçlü olduğunu, Spa'da yağmura rağmen harika bir iş çıkardığını gördük. Sıcak pistlerde de iyi gidiyor."
"Yarış temposu konusunda yapmamız gereken bazı işler var ama sıralama turlarında büyük bir adım attı."
Son Haberler
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar