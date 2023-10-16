Webber: "Piastri'nin geçen yıl yarışmaması rezillikti"

Oscar Piastri, 2020 ve 2021'de FIA Formula 3 ve Formula 2'de şampiyon olmasının ardından Formula 1'e geçmeyi bekliyordu fakat istediğini alamadı.

Alpine'in genç sürücü programında yetişen Piastri, Fransız ekipte kendisine yer bulamadı ve o yılı yedek pilot olarak geçirdi.

Alpine 2023'te kendisini Williams'ta yarıştırmayı düşünüyordu ve bunun üzerine McLaren'la görüşen Piastri, İngiliz ekiple anlaştı.

Fernando Alonso'nun ayrılığı da tam bu noktada gerçekleşti ve Alpine, bunun üzerine Piastri'yi ana takımda yarıştırmak istedi. Ancak Avustralyalı sürücü çoktan McLaren'la anlaşmıştı.

Sonuç olarak Alpine, Piastri'ye büyük yatırım yapmasına rağmen, genç yeteneği kapan taraf McLaren oldu. Şimdilere gösterdiği performansla da Alpine'i çoktan pişman etmiş durumda.

Genç sürücünün menajeri Mark Webber Viaplay'e verdiği demeçte şöyle konuştu: "O noktada elimizdeki tek seçenek McLaren'la anlaşmaktı."

"Nereye gidebileceğini bilmiyorduk ve bu hiç rahatlatıcı değildi. Geçen yıl yarışmamasından ötürü son derece gergindim ve hayal kırıklığı yaşıyordum."

"Şimdi geçen yıl neyi kaçırdığımızı görüyoruz. Böyle bir adamın yarışmaması büyük rezaletti ve beni içten içe kahrediyordu."

"McLaren baştan sona harikaydı. Hissedarlar, onu takıma aldıklarından emin olmak için her yolu denediler. Şimdi de iki olağanüstü pilotları var."

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, arrives on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Webber, vatandaşının bu yılki performansını da övdü.

Webber, "Oscar Katar'daki sprint yarışına pole pozisyonundan başladı. İyi bir sıralama turları geçirdi, orada turu bir araya getirmek kolay değildi. Pist limitlerini aşan pek çok sürücü gördük. Fakat o soğukkanlılığını korudu."

"Sprint yarışında, farklı hamurlardan olmasına rağmen yeniden startları idare etmek zorunda kaldı. Şahsen hem onunla hem takımla gurur duyuyorum."

"Bence adaptasyon yeteneği çok iyi. Bunu bu yıl zaten gördük. Bir çaylak olarak çok fazla yağmurlu hafta sonu ve duraksama gördü."

"Oscar'ın cadde pistlerinde güçlü olduğunu, Spa'da yağmura rağmen harika bir iş çıkardığını gördük. Sıcak pistlerde de iyi gidiyor."

"Yarış temposu konusunda yapmamız gereken bazı işler var ama sıralama turlarında büyük bir adım attı."