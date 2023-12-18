Webber: "Piastri, başka bir Avustralyalının koltuğunu almakta tereddüt etti"

Piastri'nin spora gelişi, Alpine'in onu Fernando Alonso'nun yerine yedek pilot olarak açıklanmasıyla 2022 sezonunun en çok konuşulan konusu oldu. Ancak daha sonra Ricciardo'nun yerine geçmek üzere birkaç hafta önce McLaren ile bir ön sözleşme anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.

Piastri'nin menajeri Webber, McLaren'ın o sırada kendileri için masadaki en iyi ve en gerçekçi seçenek olduğunu, bunun gridde yer almak için vatandaşlarından birini yerinden etmek anlamına gelse bile olduğunu söyledi.

Alpine'in 2023'te takımın pilotu olacağını duyurmasının ardından Piastri'nin takım için yarışmayacağına dair yanıtı viral olmuş ve başka bir yerde zaten bir anlaşması olduğu ima edilmişti.

FIA'nın Sözleşme Tanıma Kurulu'nda yapılan duruşma McLaren'in lehine sonuçlandı ve Piastri'nin Woking merkezli takımla çaylak sezonunu geçirmesinin önü açıldı. Ancak Webber, genç pilotun başka bir Avustralyalının koltuğuna oturmak konusunda başlangıçta isteksiz olduğunu açıkladı.

Daha önce Red Bull ile şampiyonluk mücadelesi veren Webber, Formula 1'in acımasız doğası gereği, Ricciardo'nun mücadeleleri nedeniyle, Piastri koltuğa oturmasaydı, pilotun başka bir yere gideceğini açıkladı.

GP Racing Magazine'e verdiği bir röportajda Webber, "Daniel'in McLaren pilotu olarak çok zorlu iki sezon geçirdiği açık."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Eğer Oscar bu yıl onun yerini almasaydı. Başka bir isim bunu yapacaktı. O sırada koltuğu başka bir Avustralyalıdan devraldığını söyledi. Formula 1'de yarışan çok fazla kişi yok ama ne diyebilirsiniz ki, bu McLaren'in kararıydı ve sonuçta doğru olanın bu olduğu açık."

"İnsanlar 2023 için çok fazla seçeneğimiz olduğunu düşünüyordu ama aslında yoktu."

"Her şeyden önce McLaren harika bir seçenekti ve en başından beri çok nettiler. Bu da Oscar'ın sevdiği bir şeydi."

"Birilerinin onun kendileri için yarışmasını istediği çok açıktı ve bu bizim için kolay bir karardı." dedi.

Piastri, McLaren'deki çaylak sezonunda iki podyumla birlikte Katar'da sprint zaferi elde ederek göz doldurdu. 2007'de Lewis Hamilton'ın bu başarıyı elde etmesinden bu yana McLaren adına birden fazla podyuma çıkan ilk çaylak oldu. Ricciardo ise AlphaTauri'deki pilot değişiminin ardından zor durumdaki Nyck de Vries'in yerine sezon ortasında gride geri dönmeyi başardı.