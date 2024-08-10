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Formula 1 Belçika GP

Webber: “Piastri konuşmaya değil, eylemlere odaklanıyor"

McLaren pilotunun menajeri Mark Webber, Oscar Piastri'nin hızını pistte göstermenin basınla konuşmaktan daha iyi olduğunu anladığını düşünüyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, sprays Champagne from the podium

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, sprays Champagne from the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Webber: “Piastri eylemlerin sözlerden daha iyi olduğunu fark etti”

McLaren pilotunun menajeri Mark Webber, Oscar Piastri'nin hızını pistte göstermenin basınla konuşmaktan daha iyi olduğunu anladığını düşünüyor.

Avustralyalı pilot şu ana kadar Formula 1'de sadece 36 yarışa katıldı ama şimdiden geleceğin dünya şampiyonu olarak görülüyor.

Menajeri Webber'e göre çok doğru bir psikolojik tutum sergiliyor.

PlanetF1’e konuşan Webber şöyle dedi: "Onunla çalışmak bir zevk.”

“İnanılmaz yetenekli bir sürücü olduğuna hiç şüphe yok. Gelecekte bu yeteneğini sergilemeye devam etmek için ne yapması gerektiğini biliyor.”

“Şahsen 'Potansiyel' kelimesinden nefret ediyorum. Bu 'potansiyel' ne olursa olsun, her şeyini ortaya koyduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. O da eylemlerin her zaman sözlerden daha iyi olduğunun farkında.”

“Kariyerine çok özel bir başlangıç yaptı. Lider gruptaki sürücüler, bu nesil araçlarla da dahil olmak üzere çok fazla deneyime sahipler. Bu araçları sürmek çok zor fakat Oscar'ın düzenli olarak onlara karşı ilk beşe girmesi övgüye değer."

“Çeşitli nedenlerle kaçan fırsatlar var çünkü başarılı olmak için her şeyin doğru yapılması gerekiyor. Bunu Max Verstappen ya da Silverstone'da yarışı kazanan Lewis Hamilton örneğinde gördük."

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. pozisyon, Basın Toplantısında

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. pozisyon, Basın Toplantısında

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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