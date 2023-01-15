Webber: "Piastri hep sadıktı"

Haberi dinle

Oscar Piastri üç yıldır Alpine/Renault'nun genç sürücü programının bir parçasıydı ancak Fernando Alonso'nun beklenmedik ayrılışının ardından ana pilot koltuğuna getirilmek istendiğinde, arka planda McLaren'la sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Ardından konu Sözleşme Tanıma Kurulu'na taşındı ve burada McLaren'a geçişi onaylandı. Bu kararın ardından da önümüzdeki sezon Formula 1'deki ilk yarışına Alpine ile değil, McLaren ile çıkacak.

Piastri'nin menajerliğini yapan eski Formula 1 pilotu Mark Webber, genç sürücünün bu durumda her iki tarafa da mümkün olduğunca sadık kaldığına inanıyor...

Webber, "Oscar tartışmalı duruma rağmen sakin kaldı, mümkün olduğunca çok sadakat gösterdi ve sadece cevapları bekledi."

"Sekiz yaşından beri Avustralya'da onu destekleyen herkes çok daha sabırsız davranarak kararı bir an önce öğrenmek isterken, Piastri sakinliğini korudu."

"McLaren bize bir değişiklik istediklerini söyledi. Piastri'nin uygun olduğunu fark ettiklerinde, bir zamanlar Lando Norris ile, bir dereceye kadar Carlos Sainz ile ve Ron Dennis döneminde Lewis Hamilton ile yaptıkları gibi risk almaya karar verdiler."

"Böylelikle de Oscar'a Formula 1'de ilk yarışına çıkma şansı verdiler."

"2022'de Formula 1'de olmalıydı ancak Alpine ona sadece bir test pilotluğu teklif edebildi. Testler bir sürücünün hayalini kurduğu ya da hayatı boyunca hazırlandığı şeyler değildir." dedi.