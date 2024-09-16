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Formula 1 Azerbaycan GP

Webber: "Piastri, Bakü'de F1'in en iyi galibiyetlerinden birini elde etti"

Mark Webber, Oscar Piastri'nin Azerbaycan Grand Prix'sinde aldığı galibiyeti överken, Avustralyalı pilotun olağanüstü bir sezon geçirdiğini de ekledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Piastri, ikinci sıradan başladığı Azerbaycan Grand Prix'sinde ikinci F1 zaferini elde etti.

Bu zafer, temmuz ayında Macaristan'da kazandığı ve takım emirleri tartışmasıyla gölgelenen ilk zaferinin ardından geldi.

Piastri'nin menajerliğini yapan eski Red Bull pilotu Webber, Avustralyalı pilotun 2024'ün başlangıcından bu yana çok güçlü olduğuna inanıyor ve Norris sekizinci olurken Piastri'nin dördüncü olduğu Suudi Arabistan yarışına atıfta bulunuyor.

Sky F1'e konuşan Webber, "İnsanlar onun özellikle Suudi Arabistan'da ve sonrasında nasıl harika bir performans gösterdiğini unutuyor."

"Miami'den bu yana en çok puan toplayan pilotlardan biri oldu."

"Yani uzaktan bakmak kolay ama ne kadar iyi bir performans gösterdiğini görmek tamamen algı meselesi."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, is congratulated by Mark Webber in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, is congratulated by Mark Webber in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Formula 1'e geldiğinden beri ayakları sağlam bir şekilde yere basıyor ve çok çalışıyor." dedi.

Piastri'nin son zaferinin, ilk galibiyetindeki 'kafa karıştırıcı' koşullar göz önüne alındığında daha etkileyici olup olmadığı sorulduğunda Webber şunları ekledi: "Bence öyle. Sonuçta galibiyet sayısını ikiye katladı."

"Bence her iki zafer de onun için çok özeldi ama Bakü'de yaptığı şey çok etkileyiciydi."

"Bu, en hafif tabirle F1'in en iyi galibiyetlerinden bir tanesiydi."

"Gerçekten olağanüstü bir sezon geçiriyor. Tüm yıl boyunca çok istikrarlı ve her koşulda çok hızlıydı. Bu, onun şimdiye kadar gördüğüm en iyi sürüşlerinden biriydi."

"Ve karşısında dünya çapında bir sürücü vardı. Charles Leclerc buralarda kesinlikle büyülüdür, bu yüzden onu burada yenmek çok büyük bir şey."

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