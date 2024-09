Webber: "Piastri, Bakü'de F1'in en iyi galibiyetlerinden birini elde etti"

Piastri, ikinci sıradan başladığı Azerbaycan Grand Prix'sinde ikinci F1 zaferini elde etti.

Bu zafer, temmuz ayında Macaristan'da kazandığı ve takım emirleri tartışmasıyla gölgelenen ilk zaferinin ardından geldi.

Piastri'nin menajerliğini yapan eski Red Bull pilotu Webber, Avustralyalı pilotun 2024'ün başlangıcından bu yana çok güçlü olduğuna inanıyor ve Norris sekizinci olurken Piastri'nin dördüncü olduğu Suudi Arabistan yarışına atıfta bulunuyor.

Sky F1'e konuşan Webber, "İnsanlar onun özellikle Suudi Arabistan'da ve sonrasında nasıl harika bir performans gösterdiğini unutuyor."

"Miami'den bu yana en çok puan toplayan pilotlardan biri oldu."

"Yani uzaktan bakmak kolay ama ne kadar iyi bir performans gösterdiğini görmek tamamen algı meselesi."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, is congratulated by Mark Webber in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images