Webber: "Piastri, Alpine'e elinden geldiğince sadakat gösterdi"

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Yaz arasında Fernando Alonso'nun emekliye ayrılan Sebastian Vettel'in yerine Aston Martin ile anlaşmasıyla başlayan süreç, gridde bir domino etkisi yaratmış, günün sonunda Alpine'in 2023 sezonunda yarışacağını duyurduğu Piastri'nin McLaren ile sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Piastri'nin "gelecek sezon Alpine ile yarışmayacağım" açıklamasının ardından konu Sözleşme Tanıma Kurulu'na taşınmış, bir aylık soruşturma sürecinin ardından Avustralyalı pilotun gelecek sezon McLaren ile yarışmakta serbest olduğu kararı verilmişti.

Kararın ardından Alpine tarafından eleştiriler gecikmemiş; takım patronu Otmar Szafnauer, Piastri'yi "dürüstlükten yoksun" olarak nitelendirirken, CEO Laurent Rossi ise Piastri'nin kariyeri boyunca bu olayın gölgesini taşıyacağını söylemişti.

Alpine'in eleştirilerine rağmen Piastri'yi haklı bulanlar da az değil, bunlardan biri de Avustralyalı pilotun menajerliğini yürüten Mark Webber.

Piastri'nin sabırlı davrandığını söyleyen Webber, Alpine'in sunduğu geleceğin belirsiz olduğunu, bu nedenle McLaren fırsatının değerlendirildiğini söyledi.

Speedcafe.com'a konuşan Webber, "Oscar süreç boyunca oldukça rahattı. İronik bir şekilde, bu koşullar altında elinden geldiğince sadakat gösteriyordu çünkü takımdan bir cevap bekliyordu."

"Diğer tüm hissedarlar ya da insanlara göre kesinlikle en sadık ve en sabırlı taraf da kendisiydi."

"Alpine'in kendisine sunduğu gelecek belirsizliğini korumaktaydı, bu sırada McLaren bir değişiklik yapmak istediklerini söyledi."

"Oscar müsaitti ve bu konuda oldukça hızlı hareket etmemiz gerekiyordu."

Oscar Piastri, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'in Daniel Ricciardo gibi tecrübeli bir ismin yerine çaylak Piastri'yi seçmesi bir kumar olarak görülebilir; ancak Webber, takımın Piastri'ye inandığını ve bu riski almaya hevesli olduğunu söylüyor.

Webber, "[McLaren] Oscar ile anlaşarak büyük bir risk almaya hazırdı. Geçmişte aynı risk Lando [Norris], Carlos [Sainz] ve tabii ki Lewis [Hamilton] ile de bir dereceye kadar alınmıştı."

"McLaren pilotlarına sahip çıkma alışkanlığına sahip bir takım, bu da Oscar'ın yola devam edebilmesi için harika bir fırsattı."

"Takım onu istiyordu, bu da büyük bir fark yarattı. İstenmek ve net bir plana sahip olmak kesinlikle çok önemli." dedi.