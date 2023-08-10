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Webber: "Permane'in deneyiminden faydalanmak isteyen takımlar olacak"

Mark Webber, çok uzun bir sürenin ardından Alpine'den ayrılan sportif direktör Alan Permane'in tecrübesi sayesinde boşta kalmayacağını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Alan Permane, Sporting Director, Alpine F1 Team

34 senedir Enstone merkezli takımda görev yapan Permane, takımdaki değişim furyasının bir parçası olarak görevden alınmıştı.

Kendisi epey tecrübeli bir isim ve Michael Schumacher başta olmak üzere birçok dünya şampiyonuyla da yakından çalıştı, dolayısıyla başka bir takımla anlaşmakta zorlanmayacaktır.

Permane'in durumunu yorumlayan Mark Webber de genel olarak tecrübe faktörüne vurgu yaparken, sıkıntı içindeki Alpine'in değişikliğe gitmesini de anlıyor.

Webber, "Alpine'in bazı ağır değişiklikler yaparak zor bir görev üstlendiği kesin, ki bu görevi kesinlikle yerine getirdiler." 

"En büyük örnek Alan Permane, 30 yılı aşkın süredir takımdaydı. Michael Schumacher'in tüm başarılarında, hatta Fernando Alonso'nun tüm başarılarında da takımdaydı. Çok deneyimli bir isim."

"Alan'ın padokta kalmakta zorlanacağını düşünmüyorum, kendisi üst düzey bir isim. Yine de kendisi için biraz da olsa üzgünüm." 

"Ancak günün sonunda Alpine'in bir değişiklik yapması da gerekiyordu. Umarım yeni yatırımlar almaya ve biraz olsun güçlenmeye başlayabilirler." dedi.

İlk olarak 1989'da, yani Benetton günlerinde Enstone merkezli takımda göreve başlayan Permane, sırasıyla Renault, Lotus, yeniden Renault ve Alpine döneminde de yerini koruyan nadir isimlerdendi.

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