Webber, Verstappen'in şampiyonluğu rahatça alabileceğine inanıyor

Red Bull ile sekiz yarış galibiyeti alan eski F1 pilotu Webber, takımın bu sezon eşi benzeri olmayan bir araca ve sürücüye sahip olduğuna emin.

Verstappen, 2021 yılında ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve bu sezon da şimdiden güçlü bir konuma gelmiş durumda.

Hollandalı pilot, dokuz yarışın ardından Sergio Perez'in 46 ve Ferrari'deki rakibi Charles Leclerc'in 49 puan önünde yer alıyor.

Webber, Verstappen'in şampiyonluğu rahat bir şekilde alabileceğine inanıyor.

Konu hakkında konuşan Webber, "Red Bull bu şampiyonayı domine etmeye devam edecek."

"Tüm lastiklerde yere basma kuvveti seviyeleri çok iyi olan bir araçları var. Tıpkı tüm yüzeylerde iyi olan bir tenisçi gibi, Red Bull her şeyi yapabiliyor."

"Şu anda her şey için bir cevapları var ve Max üç yarış kala şampiyonluğu alabilir." dedi.

Mark Webber, Red Bull RB9 Renault tours minus his helmet after completing his last race in F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images