Webber, Verstappen'in şampiyonluğu rahatça alabileceğine inanıyor

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Red Bull ile sekiz yarış galibiyeti alan eski F1 pilotu Webber, takımın bu sezon eşi benzeri olmayan bir araca ve sürücüye sahip olduğuna emin.

Verstappen, 2021 yılında ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve bu sezon da şimdiden güçlü bir konuma gelmiş durumda.

Hollandalı pilot, dokuz yarışın ardından Sergio Perez'in 46 ve Ferrari'deki rakibi Charles Leclerc'in 49 puan önünde yer alıyor.

Webber, Verstappen'in şampiyonluğu rahat bir şekilde alabileceğine inanıyor.

Konu hakkında konuşan Webber, "Red Bull bu şampiyonayı domine etmeye devam edecek."

"Tüm lastiklerde yere basma kuvveti seviyeleri çok iyi olan bir araçları var. Tıpkı tüm yüzeylerde iyi olan bir tenisçi gibi, Red Bull her şeyi yapabiliyor."

"Şu anda her şey için bir cevapları var ve Max üç yarış kala şampiyonluğu alabilir." dedi.

Mark Webber, Red Bull RB9 Renault tours minus his helmet after completing his last race in F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Webber, 2007-2013 yılları arasında Red Bull'da yarıştı ve yanında dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel vardı. Webber daha sonra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmak için Porsche'ye gitti ve 2015 yılında bir galibiyet elde etti.

Avustralyalı, Red Bull'dayken takım emirlerine oldukça aşina oldu ve takımın, bu sezon Verstappen'i desteklediğinin açık olduğunu belirtti. Fakat Webber, Hollandalı'nın son iki yarışta zaten oldukça güçlü olduğunu kanıtladığını da ekledi.

Webber, "Sergio'yu çok severim fakat Max, sezon boyunca daha fazla puan almanın bir yolunu bulacak."

"Azerbaycan'da çok güçlü bir galibiyet aldı. Max, Kanada'da ıslak zemin, kuru zemin ve soğuk havadaki zorlu koşulların hepsinde olağanüstüydü." dedi.

Verstappen'in bu sezon ana rakibi Leclerc oldu ancak Ferrari şu anda dayanıklılık problemleriyle mücadele ediyor.

Leclerc, Avustralya'nın ardından 46 puan farkla liderdi fakat iki kez yarış dışı kaldı ve Monako'da takımın strateji hatası yüzünden önemli puanlar kaybetti. Kanada'da ise motor değiştirdiği için grid cezası almıştı.

Buna karşılık Webber, Red Bull'un her zaman koruduğu gücünü ve sürekliliğini övdü.

Webber, "Derinlerde, baskı altında olmayı ve anın sıcağını sevdiklerini biliyorum."

“Stratejik açıdan cesurlar, oldukça özgürler, sahip oldukları ödül dolabıyla bile analiz felci geçirmiyorlar. Onlara bir iş verin ve sadece yapsınlar."

"Yarış stratejisti Hanna Schmitz, ben takımdayken de oradaydı. Aynı insanlar hem zorlu hem de harika dönemler atlattılar. Bu gerçekten hayran olduğum bir şey." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images