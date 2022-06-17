Webber: "Mercedes her an mücadeleye dönebilir"

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Son sekiz sezonda sekiz takımlar, yedi de pilotlar şampiyonluğu kazanan Mercedes, yeni kurallara uyum sağlayamaması ve birtakım sorunlarla boğuşmaya başlamasının ardından bu sezon itibariyle eski hızını kaybetti ve hiç şüphesiz ki bütün Formula 1 camiasını şoka uğrattı.

İlk yarışlarda "sorunlarını çözeceklerine ve şampiyonluk savaşına döneceklerine" inanılan takım bu konuda tutarlı bir gelişim kaydedemedi, dolayısıyla Alman üreticinin şampiyonluk şansı her geçen yarış biraz daha azalıyor.

Ancak eski Formula 1 pilotu Mark Webber, diğer takımları Mercedes'i hafife almanın ve onların artık bir tehdit olmadığına karar vermenin bir hata olacağı konusunda uyarıyor.

Channel 4'e konuşan Webber, “Mercedes arka arkaya şampiyon olduğu inanılmaz sezonlar geçirdi ancak artık podyuma çıkmakta bile zorlanıyor.”

"Açıkçası bu, takımdaki kazanmaya odaklı zihniyet için büyük bir değişim. Bu değişime ayak uyduramıyorlar, aracın performansı yeterli değil."

"Üstesinden gelmeleri gereken zorluklar var ama onları asla hafife alamazsınız, her an mücadeleye dönebilirler." dedi.

Mercedes'in şu ana kadarki en büyük kamburu ise dalgalanma sorunu. Hem aracın performansını ciddi anlamda düşüren, hem de fiziksel açıdan pilotları zorlayan bu sorundan özellikle 36 yaşındaki Lewis Hamilton'ın etkilendiğini gördük.

Bu sezon yeni takım arkadaşı George Russell ile rekabet etmekte zorlanan Hamilton son yarışta 4. olarak iyi bir sonuç elde etti ancak Russell 3. olarak podyumdaydı ve arka arkaya 7. kez bir yarışta Hamilton'ın önünde yer alıyordu.

Mercedes'in takım içi dinamiklere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Webber, "Russell şu anda Lewis'ten daha iyi performans gösteriyor, bu yüzden takımın Lewis'i de mutlu etmeye çalışması gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images