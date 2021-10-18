Webber: "McLaren, Ferrari'ye kıyasla daha soğukkanlı ve kapasitesi daha yüksek"

İngiliz takım şu anda sıralamada üçüncü sırada ancak İtalyan rakipleri altı yarış kala sadece 7.5 puanla arkasında olduğu için, buradaki yeri henüz güvende değil.

Ferrari, motor güncellemesi ile beraber oldukça güçlü görünüyor. Türkiye'de Charles Leclerc podyumu bir sıra ile kaçırdı ve Carlos Sainz ise Daniel Ricciardo'ya kıyasla daha hızlı yukarı çıkmayı başardı.

Ancak Webber, takım olarak daha iyi çalıştıkları için McLaren'ı destekliyor ve kazanacaklarını umuyor.

Webber F1 Nation'a, "McLaren uzun bir yoldan geldi, değil mi?"

"Onların kazandığını görmek isterim, çok çalıştılar. Monza'da ne hissettiklerini görebiliyordunuz. Takımdaki herkesi, tüm çalışanları görmek çok güzeldi. Bu yüzden takımlar şampiyonasında üçüncülüğü aldıklarını görmek isterim."

"Bence, işlevsel olarak -bazı sıkıntılı pit stoplar ve birkaç problemler yaşadıklarını biliyorum- istatistikleri iyi görünüyor."

"Hatalarını görmeleri ve iletişimleri açısından, kendi içlerinde çok iyi çalıştıklarını düşünüyorum. Bu anlamda iyiler." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İki takım da sezona yeni sürücüler ile başladı. Sainz Ferrari için McLaren'dan ayrıldı ve Ricciardo, Lando Norris'in takım arkadaşı olarak Sainz'ın yerine geçti.

İkili oldukça zıt bir sezon geçirdi. Sainz, başlangıçtan itibaren etkileyici bir performans sergiledi, Charles Leclerc'e lider geldi ve üç podyum elde etti.

Monza'daki zaferi dışında ise Ricciardo, daha az etkileyiciydi ve aracını kontrol etmekte zorluklar yaşayarak, genellikle Norris'in çok gerisinde kaldı.

Webber konu sürücüler olunca, Ricciardo'nun sorunları olması nedeniyle, Scuderia'nın daha üstün geleceğini düşünüyor. Ancak yine de McLaren'in her şeye rağmen galip geleceğine inanıyor.

Avustralyalı, "Ferrari'nin iki sürücüsüyle birlikte, Daniel ve Lando'dan daha avantajlı olduğunu düşünüyorum."

"Daniel henüz yeterince iyi değil ve biraz daha katkıda bulunmak istiyor."

"Ancak işlevsel olarak McLaren biraz daha soğukkanlı ve kapasitesi biraz daha yüksek." dedi.