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Webber, Max'in şampiyonluk için gereken araca sahip olduğundan emin değil

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Mark Webber, Red Bull'un 2021'in son yarışlarında, Max Verstappen'e şampiyonluğu alması için gereken aracı veremeyeceğinden endişe ediyor.

Webber, Max'in şampiyonluk için gereken araca sahip olduğundan emin değil

Hollandalı, sezonun sonuna yaklaşırken Lewis Hamilton'ın sadece altı puan önünde liderliğini koruyor.

Hangisinin daha iyi araca sahip olduğu ise yıl içerisinde değişkenlik gösterdi. Ancak Hamilton ve Valtteri Bottas'ın geçtiğimiz iki yarışı kazanmasıyla beraber, Mercedes son zamanlarda daha güçlü görünmeye başladı.

Webber, İstanbul Park'ta Alman takımın ne kadar iyi olduğu görülünce, Red Bull'un Verstappen'e gereken aracı veremeyeceğinden endişe ediyor.

Avustralyalı F1 Nation'a, "Sanırım Türkiye'deki yarışın ardından 'Red Bull, Max'e şampiyonluğu alması için gereken aracı veriyor mu?' diye endişelendim."

"Çünkü bu koşullarda Valtteri'nin, Max'ın seviyesine çıkamayacağını düşünürdüm ama muhtemelen bundan dolayı para kaybederdim. Gün boyunca Verstappen'in işleri tersine çevireceğini düşündüm ancak o, Valtteri'nin hızına yetişemedi."

"İlginçti. Mercedes, araca taktığı yeni motorlarıyla ya da aerolarıyla her ne yapıyorsa, Red Bull kuru zeminde de ıslak zeminde de performans açısından, Alman takımın hızına yetişmek zorunda olduğunu biliyor."

"Max orada gerçekten dayanıyor. Evet Monza'da bir kaza yaşadı ancak Rusya'da harika sürdü. Türkiye'de de araçtan alabildiğini aldı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Türkiye Grand Prix'si, Webber'in son zamanlarda Mercedes'ten etkilenmesini sağlayan tek yarış değil.

Webber ayrıca, Mercedes'in Monza'da da çok güçlü olduğunu düşünüyor. Monza'da Bottas sıralama turlarını ve sprint yarışını birinci tamamlamasının ardından yarışa gridin arkasından başlayarak, dördüncülüğü almıştı.

Webber, "Şu anda gidilen pistlerden dolayı, Mercedes'in avantajı olduğunu düşünüyorum."

"Valtteri'nin Monza'da pole aldığını unutmayalım ancak grid cezası aldı. Eğer almasaydı Türkiye'de yaptığını, orada da yapabilirdi."

"Bu yüzden şampiyonada bir adım öne geçtiklerini ve geliştiklerini düşünüyorum." dedi.

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