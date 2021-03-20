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Formula 1 / Son dakika

Webber: ''Max, Lewis’le aynı seviyede''

Ekleyen:

Max Verstappen 2021 sezonunda Red Bull’la Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için yarışmayı umuyor ve eski Red Bull sürücüsü Mark Webber’a göre bu mümkün.

Webber: ''Max, Lewis’le aynı seviyede''

Geçtiğimiz yıllarda Red Bull geriden geliyordu. Hibrit döneminden beri Mercedes hep kazanan takım oldu ve şu ana kadar hiçbir takım tarafından mağlup edilemedi.

Avusturalyalı eski pilot Webber, De Telegraaf’a verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Red Bull hiçbir meydan okumadan kaçınmıyor ve geçen sezonu Max’ın Abu Dhabi’deki şahane galibiyetiyle bitirdiler. Mercedes’in harika özellikleri var. Harika bir araç, iyi bir motor ve Lewis de harika bir sürücü.''

''Ancak kurallar geçen yılla neredeyse aynı. Bu, Red Bull için hibrit dönemindeki en büyük fırsatlardan biri. Aynı zamanda Max için de.’’

‘’Ancak şu anda başka bir şansı yok. Red Bull’da bunu başarmak zorunda. O, Red Bull’un bir numarası. Lewis sporu bırakana kadar Mercedes’te boş koltuk olmayacak.''

''Max hâlâ kariyerinin başında, fakat çok fazla tecrübesi var. Max’ın şu ana kadar başardıkları inanılmaz. Eğer o ve Lewis aynı takımda sürseydi harika olurdu, ancak bu olmayacak. Bu yüzden umarım ki Red Bull’un aracı bu sezon şampiyonayı kazanır. Bu herkes için harika olacaktır.’’

Webber, Hamilton'la Verstappen'in aynı takımda yarışmasından da bahsetti.

‘’Max, Lewis’le aynı seviyede. Ancak bu, yapılacak 23 yarışta nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Lewis genellikle doğru kararları doğru zamanlarda veriyor. Bunu en iyi araçla yapmak daha kolay tabii ki ancak onu takdir de etmeliyiz. Lewis ve Max harikalar yaratıyor.''

''Lewis kariyerinin son bölümlerini yaşıyor. Belki de bu sezondan sonra bırakacaktır, ancak bundan şüpheliyim. Bundan sonra da Max ve Leclerc olacak. Gelecek açısından bakarsak, iyi ellerdeyiz.’’

 

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Editör Betim Aker

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