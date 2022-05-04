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Formula 1 Haberler

Webber: "İnsanlar Hamilton'ı çok sert eleştiriyor"

Mark Webber, insanların son zamanlarda Lewis Hamilton'ı "çok sert eleştirdiklerini" ve yedi kez dünya şampiyonunun "köşeye sıkıştığında" en tehlikeli halinde olduğunu söyledi.

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Webber: "İnsanlar Hamilton'ı çok sert eleştiriyor"
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Hamilton, 2022 sezonunun ilk yarışında podyuma çıktı fakat o zamandan beri Mercedes'in aracındaki problemler nedeniyle performansı düştü.

Bununla birlikte Hamilton'ın, takım arkadaşı ile arasında 21 puanlık fark olması, Russell'ın yedi kez dünya şampiyonundan üstün olduğuna dair görüşlere sebep oldu. Russell, Imola'daki son yarışta dördüncü olurken, Hamilton damalı bayrağı 13. sırada gördü.

Fakat Webber, birkaç yarıştır olanların, Hamilton'ın performansı hakkında görüş sağlayacağını düşünmüyor.

Webber, "Bence insanlar Lewis'i sert eleştirmekte çok aceleciler."

"Bahreyn'de muhteşem sürdü. Suudi'de güvenlik aracı çıktı. Melbourne'de de aynısı oldu."

"Yani kendi hatası olmayan şeyler yüzünden birçok puanı kaçırdığını düşünüyorum."

"Sadece Imola'da zorlu bir sıralama ve yarış geçirdi. Elbette herkes diğer puanların onun hatası yüzünden kaybolmadığını unutuyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Webber ayrıca, Mercedes ve Hamilton'ın, özellikle işler zorlaştığında gözden çıkarılmaması  gerektiğini söyledi.

"Onlar gibi bir takımı asla hafife almayın. Önümüzdeki birkaç haftanın nasıl olacağını görmek harika olacak."

"Lewis köşeye sıkıştığında, en tehlikeli halinde oluyor. Asla motivasyonu azalmıyor ve bu yüzden gelmiş geçmiş en iyi sürücü."

Webber, Russell'ın, F1 tarihindeki en başarılı sürücünün yanındaki performansından da etkilendiğini söyledi.

Webber, "George muhteşem sürüyor. Sağlam sürücülere gözdağı veren gençlerin olması güzel."

"Olması gereken bu. Lewis asla bundan kaçmaz." dedi.

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