Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Webber: "Hulkenberg'in ayrılığı doğru zamanda geldi"

paylaşım
yorumlar
Webber: "Hulkenberg'in ayrılığı doğru zamanda geldi"
7 Ara 2019 17:04

Mark Webber, Nico Hulkenberg'in şimdiye kadar önemli bir başarı yakalayamadığını ve bu yüzden ayrılığının doğru zamanda geldiğini düşünüyor.

Hulkenberg ilk kez 2010 yılında Formula 1'de yarışmaya başladı ve geride kalan dokuz yıllık süreçte toplam 177 yarışa çıktı.

Ancak son üç yıldır mücadele ettiği Renault koltuğunu, kendisine kıyasla çok daha genç bir sürücü olan Esteban Ocon'a kaybetti.

İngiliz Channel 4'a konuşan Mark Webber, Nico Hulkenberg'in ayrılığına üzülmediğini çünkü bunu hak ettiğini söyledi.

"Şahsen bunun gece uykularımı kaçıran bir karar olduğunu söyleyemem. Formula 1'de oldukça uzun bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Formula 1'de belli sonuçlar alamazsınız, şampiyonada uzun süre kalamazsınız."

"Ancak geriye dönüp bakarsak F1'de 10 yıl geçirdi ve 177 yarışa çıktı. Bence bu oldukça fazla. Her zaman farklı motivasyon seviyelerine, farklı sonuçlara sahip olan, aynı zamanda simülatörler üzerinde çalışma yeteneğine sahip olan yeni gençler var."

"Yani bu oyunda oldukça hızlı düşebilirsiniz ve bence Nico'nun gitme vakti gelmişti."

Hulkenberg ise kariyeriyle ilgili bir karar almamışa benziyor.

“Görüyorsunuz, bu bölüm bitiyor ve yeni bir bölüm başlıyor. Henüz ne olacak bilmiyorum ve kimse gelecekte neler olabileceğini bilmiyor."

"Şahsen, bir süre ara vermek istiyorum. Bu tam olarak ne istediğime bağlı olacak. Biraz dinleneceğim ve duruma bir göz atacağım."

Sonraki haber
Alonso, Indy 500 Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak

Önceki haber

Alonso, Indy 500 Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Indy 500 Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak

1s
2
Formula 1

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak

3
Formula 1

Tarihte bugün: Kubica'nın doğum günü

4
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

5
FIA F2

Schumacher: "F2'deki ikinci senem, 2021'de F1 için çok yardımcı olabilir"

Son Videolar

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1
1s

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

Son Haberler

Webber: "Hulkenberg'in ayrılığı doğru zamanda geldi"
F1

Webber: "Hulkenberg'in ayrılığı doğru zamanda geldi"

Alonso, Indy 500 Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak
F1

Alonso, Indy 500 Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak

Verstappen: “Bu sezonki en iyi yarışım Avusturya’ydı”
F1

Verstappen: “Bu sezonki en iyi yarışım Avusturya’ydı”

Tarihte bugün: Kubica'nın doğum günü
F1

Tarihte bugün: Kubica'nın doğum günü

Wolff, Mercedes'te kalacağını işaret etti
F1

Wolff, Mercedes'te kalacağını işaret etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.