Webber: "Hulkenberg'in ayrılığı doğru zamanda geldi"

Hulkenberg ilk kez 2010 yılında Formula 1'de yarışmaya başladı ve geride kalan dokuz yıllık süreçte toplam 177 yarışa çıktı.

Ancak son üç yıldır mücadele ettiği Renault koltuğunu, kendisine kıyasla çok daha genç bir sürücü olan Esteban Ocon'a kaybetti.

İngiliz Channel 4'a konuşan Mark Webber, Nico Hulkenberg'in ayrılığına üzülmediğini çünkü bunu hak ettiğini söyledi.

"Şahsen bunun gece uykularımı kaçıran bir karar olduğunu söyleyemem. Formula 1'de oldukça uzun bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Formula 1'de belli sonuçlar alamazsınız, şampiyonada uzun süre kalamazsınız."

"Ancak geriye dönüp bakarsak F1'de 10 yıl geçirdi ve 177 yarışa çıktı. Bence bu oldukça fazla. Her zaman farklı motivasyon seviyelerine, farklı sonuçlara sahip olan, aynı zamanda simülatörler üzerinde çalışma yeteneğine sahip olan yeni gençler var."

"Yani bu oyunda oldukça hızlı düşebilirsiniz ve bence Nico'nun gitme vakti gelmişti."

Hulkenberg ise kariyeriyle ilgili bir karar almamışa benziyor.

“Görüyorsunuz, bu bölüm bitiyor ve yeni bir bölüm başlıyor. Henüz ne olacak bilmiyorum ve kimse gelecekte neler olabileceğini bilmiyor."

"Şahsen, bir süre ara vermek istiyorum. Bu tam olarak ne istediğime bağlı olacak. Biraz dinleneceğim ve duruma bir göz atacağım."