Webber, Honda'nın dayanıklılık sorunları yaşamasını bekliyor

Red Bull, RB16B ile beraber, geçen yılki aracın zayıf noktalarını gidermeye çalışırken, Honda da Formula 1'deki son yılları için daha güçlü ve daha kompakt olan yeni bir güç ünitesi tasarladı.

Bu güç ünitesi, aerodinamik anlamda takıma önemli bir katkıda bulunurken, düzlüklerde artık daha güçlü olduğu görülebiliyor. Yine de motorun dayanıklılığıyla alakalı şüpheler var.

İlk yarış hafta sonuna Max Verstappen ve Red Bull damga vursa da, doğru strateji ve Lewis Hamilton'ın güçlü sürüşünün birleşimi, zaferi İngiliz pilota getirdi.

On the Marbles podcastinde konuşan Webber, Verstappen'in şampiyonluk şansı olduğunu ancak kusursuz bir iş çıkarmaktan başka bir çaresi olmadığını söyledi.

Webber, “Bu yıl gerçekten herkes Max'in pilotlar şampiyonasında Lewis'le mücadele edebilmesini istiyor. Şampiyonluk savaşını son iki veya üç yarışta taşıyabilirse kesinlikle harika olur."

"Önümüzde uzun bir sezon var. Mercedes'in artık güç avantajı olmasa bile, herkes için hâlâ kıyas noktası olan harika bir güç ünitesine sahip olduğunu biliyoruz. Oysa rakiplerinin hâlâ zayıf yönleri var."

"Honda'nın arada sırada bazı dayanıklılık sorunları yaşadığını biliyoruz. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdikleri ortada ve bu kadar uzun bir sezonda sadece üç güç ünitesi kullanmak Honda için zor olabilir."

"Teknik sorunlar nedeniyle yarış dışı kalmaları mümkün, bu yüzden Max'in Lewis'i yenmek için kusursuz bir sezon geçirmesi gerekiyor." dedi.