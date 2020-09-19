Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

Geçen sene Ferrari'ye geçiş yapan Leclerc, daha ilk günden itibaren takımında kendisine yer buldu ve sezon içerisinde elde ettiği dereceler ve gösterdiği performanslarla takımın güvenini kazandı.

Bunun sonucunda Ferrari, Leclerc ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı ve bu sene sonunda takımın şampiyon yıldızı Sebastian Vettel ile yollarını ayırma kararı aldı.

Leclerc, Ferrari ile ilk sezonunda çok sayıda pole pozisyonu alıp yarışlar kazansa da, Ferrari bu sene oldukça geride kaldı ve yakın gelecekte durumun iyileşeceğine dair bir beklenti yok.

Webber, “Charles Leclerc'i takip etmeliyiz. Onunla gerçekten ilgileniyorum ve önümüzdeki yıllarda Ferrari'de neler yapacağını merak ediyorum."

"Hangi sürücü olursa olsun Ferrari ile işbirliğinin başlangıcında mutludur. Ancak 24 ay sonra durum öyle bir pozisyona gelebilir ki, Leclerc takımla çalışmayı bırakabilir."

"Ferrari'de yarışmak kolay değil ancak bunun tek sebebi baskı değil. Aynı zamanda kendi takımınız içinde de eleştirilerin hedefi olabilirsiniz. Leclerc bu pozisyona gelebilir."

"Ferrari'yi savunmak sadece baskı nedeniyle kolay değil, aynı zamanda kendi takımında eleştiri için bir hedef olabilir." dedi.