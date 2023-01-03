Webber: "Gelecek yıl eski Lewis'i tekrar görebiliriz"
Eski Red Bull pilotu David Coulthard Lewis Hamilton'ın 2022'de yeteneklerinin %99'unu gösterdiğine inanıyor, Mark Webber ise son yüzdeyi yeniden bulması için Hamilton'ı destekliyor.
Hamilton, 2021 şampiyonluğunu son turda kaçırmasının ardından, 2022'de sekiz kez Dünya Şampiyonu olarak rekor kırmak için bir fırsat daha buldu.
Ancak W13 bu göreve uygun değildi ve Hamilton, sezonun başlangıcında araca uyum sağlayamadı ve araçla mücadele etmek zorunda kaldı.
Red Bull'un eski pilotu Coulthard, Abu Dhabi'deki başarısızlıktan sonra Hamilton'ın motivasyonunu sezonun yarısına kadar bulamadığını düşünüyor.
Motorsport.com'a konuşan Coulthard, “Bence Lewis sezon boyunca enerjisini ve başarıya olan açlığını buldu."
“Geçen yıl Abu Dhabi'den sonra kış tatili kısa sürdü ve Lewis'te büyük bir hayal kırıklığı vardı. Kendisi kariyerinde uzun süredir ön sıralarda yarışıyor, bu yüzden yılın başında aracın pole pozisyonu ya da galibiyetten uzak olması ona ekstra bir darbe vurdu." dedi.
Hamilton sezon ilerledikçe güçlenerek beş kez ikinci sırada finiş görse de, şampiyonada yeni takım arkadaşı George Russell'ın 35 puan gerisinde kaldı. Ayrıca Russell, Brezilya'da Mercedes'in 2022 sezonundaki tek galibiyetini elde etti.
Channel 4 presenters David Coulthard, Mark Webber and Steve Jones
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Coulthard, 2022'de yeteneklerinin %99'una sahip bir Hamilton gördüğümüze inanıyor.
Coulthard, “Şüphesiz, George bu yıl iyi bir iş çıkardı."
“Ancak Lewis, sezon ilerledikçe geri gelen motivasyonuyla beraber; yapabileceklerinin %99'unu gösterebildi." dedi.
Mercedes'in dediğine göre takım, W13'ten en iyi şekilde yararlanmanın olumlu yanlarını buldu; ancak bundan tatmin olmadı.
Takım patronu Toto Wolff böyle bir senaryonun kesin olmadığını söylese de, takımın hedefi 2023'te şampiyonluk yarışına geri dönmek.
Mercedes önümüzdeki sezon da galibiyet için mücadele ettiği sürece, Webber Hamilton'ın o son yüzdeyi yeniden bulacağını düşünüyor.
Webber, “Yine de, [Hamilton'ın] içinde kazanma içgüdüsü var."
“Mercedes gelecek yıl galibiyet için mücadele edebilirse, eski Lewis'i tekrar göreceğimizi düşünüyorum." dedi.
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