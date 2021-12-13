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Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti

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Mark Webber, tartışmalı bir şekilde dünya şampiyonluğunu kaybeden Lewis Hamilton'ın neler düşündüğünün 'bilinmez' olduğunu söyledi.

Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti

Hamilton, Pazar günkü sezon finalinde dünya şampiyonluğunu korumak için Max Verstappen'i yenmek zorundaydı.

Webber, yarış kontrolün, Hamilton ve Verstappen arasındaki sadece beş aracın turunu geri almasına izin vermesinin ardından tartışmalı bir şekilde şampiyonluğu kaybeden 36 yaşındaki sürücünün, ayrılmayı düşünmesine şaşırmayacağını söyledi.

Eski yarışçı, Hamilton'ın gelecek sezon sürücüler şampiyonasını yeniden kazanmak için "büyük bir şansa" sahip olacağına inanmasına rağmen, Mercedes sürücüsü emekli olmayı düşünürse şaşırmayacak.

Avustralyalı, Channel 4'a verdiği demeçte, "2022'de zirvede yine Mercedes ve Red Bull'un olacağını düşünüyorum."

"Hiç şüphe yok ki gelecek yıl, Hamilton'ın yeniden şampiyonluk mücadelesinde olmak için büyük bir şansı olacak."

"Fakat ilginç olan şu: Roger Federer'in Avustralya Açık'ta "Belki seneye görüşürüz." gibi belirsiz bir açıklama yaptığını hatırlıyorum."

"Dün de buna benzer bir şey oldu. Lewis konuşmasının sonunda 'Gelecek yıl bizi neler beklediğini görelim" dedi. Kim bilir şu an aklında ne var?

"Yani şu anda kafasının nerede olduğunu kim bilebilir?" dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, lifts his trophy

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, lifts his trophy

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton'ın babası, kaçan şampiyonluğun ardından oğlunu ilk teselli edenlerden biriydi. Anthony, oğlunu hemen kucakladı ve teselli edici sözlerde bulundu.

Webber, bu sözlerin her şeyi değiştirebileceğini söyledi.

Webber, “Bence babası kesinlikle gurur, klas, haysiyet gibi kelimeler kullanarak 'Kaldır başını oğlum, burada yaptıklarınla gurur duyuyorum.' demiş olabilir.” dedi.

Avustralyalı, Hamilton'ın dünya şampiyonluğunu elinden kaçırmasına rağmen aşırıya kaçmadığı için gurur duydu.

Webber, "Max onu geçtiğinde, ön kanadını tam arka lastiğe dokundurma şansına da sahipti." dedi.

Ancak Hamilton, her iki sürücü için de yarış dışı kalmak Verstappen'e şampiyonluğu vereceği için, bu şartlar altında da şampiyonluğu kaybedebilirdi.

Ayrıca yarışı bitirmeye devam etmiş olsa bile, hakemler potansiyel olarak puanını düşürebilir veya diskalifiye edebilirdi.

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