Webber, Hamilton'ın 2020'yi domine etmesini bekliyor

Lewis Hamilton 2014'ten bu yana beş dünya şampiyonluğu almayı başardı ve çok sayıda galibiyet elde etti.

İngiliz pilot, henüz araçların gerçek performansı görülmemiş olsa da genel olarak sezonun favorisi olarak kabul ediliyor.

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber de, övgüyle bahsettiği Lewis Hamilton'ın 2020 yılını domine etmesini beklediğini söyledi.

Webber, “Hamilton bariz favori. Hızlı, hata yapmıyor, ciddi şekilde çalışıyor ve her türlü şartta: sıralama turları veya yarışta, yağmurda veya kuru zeminde her zaman kazanmayı hedefliyor. Çok güçlü yanları var. Mercedes ona ilk yarışlarda dayanıklı bir araç sağlayabilirse bu yıl tüm şartları domine edecektir."

"Sezonun başlangıcı olan Spielberg'de neler olacağını merak ediyorum. Avusturya diğerlerine kıyasla biraz daha eşsiz bir pist, güç düzeni diğerlerine kıyasla biraz daha farklı olabilir. Çünkü pistin düzeni ve ayarları farklı, asfalt da öyle. Ayrıca evet, Mercedes son yıllarda orada çok şanslı değildi. İlk yarışın alışılmadık bir senaryoya göre yapılması güzel olurdu, ancak Lewis'in bu yıl yedinci şampiyonluğunu kazanma şansı var."

"Bu özel yılın favorisi bence Lewis. Yedinci şampiyonluğunu kazandığını görmek güzel olabilir ama umarım bunu elde etmek için biraz savaşabilir. Şampiyonluk ona verilmemeli, bunu hak etmeli."

"Niki Lauda Lewis'i ciddi şekilde etkiledi. Lauda ile iletişimi ona güven ve istikrar kattı. Bu tür seçkin sporcular çoğunlukla kendileriyle savaşırlar. Lewis motivasyon buldukça en üst düzeyde performans gösterebilecek ve daha fazla zafer kazanacak." dedi.