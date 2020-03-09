Webber: “Hamilton ve Mercedes korkutucu bir ikili”

Altı dünya şampiyonluğuna sahip olan Hamilton, bu sene Michael Schumacher’in yedi şampiyonluğunu yakalama şansına sahip.

Mercedes de sezon öncesi testlerde iyi gözüktü ve yine favori konumundalar.

Speedcafe’ye konuşan Webber, “Hamilton, Toto Wolff’un liderliği altındaki Mercedes’te çok aç ve motive gözüküyor.”

“Harika bir kombinasyon oluşturdular ve bu, rakipler için korkutucu.”

“İlk yarış olduğu için Melbourne’de neler olacağını asla bilemezsiniz. Herkes bazı alanlarda biraz paslanmış şekilde gelir. Ancak Hamilton ve Mercedes’in kesinlikle aç olduğunu düşünüyorum.” dedi.

200’den fazla F1 yarışına çıkan Webber, kariyerinde hem Schumacher hem de Hamilton’a karşı yarıştı.

Avustralyalı isim, Hamilton’ın daha komple bir sürücü olduğunu ve sporun en büyüklerinden biri olarak kalacağını düşünüyor.

Hamilton’ın, tarihin en iyilerinden biri olup olmadığı sorulduğunda Webber, “Kesinlikle, buna şüphe yok.”

“Onun, Michael’dan daha komple bir sürücü olduğunu düşünüyorum.”

“Bu sonuçları, teknik olarak lastik lastiğe savaşlarda ve diğer sürücülerin kontratlarında numaralar yapmadan daha temiz şekilde aldığını düşünüyorum.”

“Bence kesinlikle en iyilerden biri. Yani demek istediğim, Alain Prost, Niki Lauda, Jackie Stewart veya Ayrton Senna gibilerin arasına koymaz mısınız?”

“Kesinlikle Michael de onların arasında. Şampiyonluk ve yarış galibiyeti anlamında tüm rekorlar onun elinde. Ancak Lewis’in bu rekorları kırabileceğinden eminim.”

“Lewis ile kişisel olarak iyi bir ilişkim var, onunla herhangi bir sorunum yok. Ancak herkesin durumu böyle değil.”

“Ancak o, pistte Nadal, Federer gibi. Sadece işini yapıyor ve bunu çok soğukkanlı bir şekilde yapıyor.”

“Hakemlere çok fazla gitmiyor. En son ne zaman pit yolunda hız limitini aşmıştı?”

“Çok iyi bir akıl yönetimi ve sakinliği var. Olağanüstü bir yetenek ve kendini yeniden keşfetmeye devam ediyor. Bu yüzden her şeyi hak ediyor.” şeklinde konuştu.

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