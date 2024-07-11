Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Eski Formula 1 pilotu Mark Webber uzun zamandır beklenen zaferin Lewis Hamilton için çok önemli olduğuna inanıyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, kisses the winners trophy
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Silverstone yarışında galibiyete uzanan isim olmayı başarmıştı.
Webber bu konuda şöyle dedi: "Lewis, geçen hafta sonu kendi ülkesinde 'canavar moduna' geçti."
"Her şey ilk bölümün sonunda başladı; herkes gelecek yağmurdan bahsediyordu ve o, okyanustaki bir köpekbalığı gibi kan kokusu aldı."
"Bence 'şansım ve deneyimim var. Herkese baskı yapacağım' diye düşündü. Yarışı kendi lehine çevirdi, önemli kararlar aldı, takıma liderlik etti. Açıkça 'Bunu yapacağım. Yapmak istediğim şey bu. Endişelenmeyin' dediğini duydunuz."
"Lewis'in büyük bir hayranıyım. Onun geri planda kaldığını söylediğim ve nasıl motive olacağını sorduğum anlar olduğunu biliyorum. Ancak Silverstone'da gördüğümüz şeyleri tatmak kesinlikle ona yardımcı olacaktır."
"Onun kalibresindeki bir adam için bu galibiyet kesinlikle çok önemli."
"Dolabında yüzden fazla kupa olmasına rağmen hâlâ her şeyde mükemmel olma paranoyası yaşıyor. Rafael Nadal gibi, her zaman kendine 'hâlâ daha iyisini yapabilir miyim?' diye soruyor."
"Hamilton çıtayı o kadar yükseğe koyuyor ki eğer o seviyeye çıkarsa, dikkat etmeniz gerekir."
"Bu onun hayatındaki en önemli anlardan biri. Bu onun son zaferi olabilir. Yine de Silverstone'da, kırmızı ışıklar söndüğü andan itibaren gaza bastı ve sonuna kadar gitti. Gerçekten iyiydi."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar