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Formula 1 Britanya GP

Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber uzun zamandır beklenen zaferin Lewis Hamilton için çok önemli olduğuna inanıyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, kisses the winners trophy

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, kisses the winners trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Silverstone yarışında galibiyete uzanan isim olmayı başarmıştı.

Webber bu konuda şöyle dedi: "Lewis, geçen hafta sonu kendi ülkesinde 'canavar moduna' geçti."

"Her şey ilk bölümün sonunda başladı; herkes gelecek yağmurdan bahsediyordu ve o, okyanustaki bir köpekbalığı gibi kan kokusu aldı."

"Bence 'şansım ve deneyimim var. Herkese baskı yapacağım' diye düşündü. Yarışı kendi lehine çevirdi, önemli kararlar aldı, takıma liderlik etti. Açıkça 'Bunu yapacağım. Yapmak istediğim şey bu. Endişelenmeyin' dediğini duydunuz."

"Lewis'in büyük bir hayranıyım. Onun geri planda kaldığını söylediğim ve nasıl motive olacağını sorduğum anlar olduğunu biliyorum. Ancak Silverstone'da gördüğümüz şeyleri tatmak kesinlikle ona yardımcı olacaktır."

"Onun kalibresindeki bir adam için bu galibiyet kesinlikle çok önemli."

"Dolabında yüzden fazla kupa olmasına rağmen hâlâ her şeyde mükemmel olma paranoyası yaşıyor. Rafael Nadal gibi, her zaman kendine 'hâlâ daha iyisini yapabilir miyim?' diye soruyor."

"Hamilton çıtayı o kadar yükseğe koyuyor ki eğer o seviyeye çıkarsa, dikkat etmeniz gerekir."

"Bu onun hayatındaki en önemli anlardan biri. Bu onun son zaferi olabilir. Yine de Silverstone'da, kırmızı ışıklar söndüğü andan itibaren gaza bastı ve sonuna kadar gitti. Gerçekten iyiydi."

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