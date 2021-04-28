Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Red Bull’un hem Bahreyn’de hem de Imola’da Mercedes’e kıyasla daha komple bir pakete sahip olduğunu düşünen Webber, Hamilton’ın altındaki araçtaki her şeyi çıkararak sürücüler şampiyonasında Max Verstappen’in önünde kaldığını söyledi.

Red Bull’un yeni regülasyonlarla birlikte performans açısından Mercedes’i yakalaması hatta kimilerine göre arkasında bırakmasıyla birlikte ilk iki yarışta da gördüğümüz gibi mükemmel mücadeleler ortaya çıktı.

Bu mücadele hakkında İspanyol Marca gazetesine konuşan Webber şunları söyledi: ‘’Bence Hamilton, Mercedes’i ilk iki yarışta taşıdı.’’

‘’Araç çok bıçak sırtında ve sürmesi zor duruyor. Buna rağmen o, sonuçlar alabiliyor ve şu an şampiyona lideri.’’

‘’Fakat Verstappen oldukça zorlayıcı bir rakip. F1 taraftarları, Max’ın sürüş stiline hayran ve o, mükemmel yarışıyor.’’

‘’O ikisi, gladyatörler ve sporun şu an böyle bir mücadeleye ihtiyacı var. Bence bu sezon içinde ikili arasındaki tansiyonun zirve yapacağı anlar da göreceğiz.’’

‘’Şu an gayet iyi anlaşıyorlar ve birbirilerine fazlasıyla saygı duyuyorlar. Fakat yıl ilerledikçe bu devam edecek mi?’’

‘’Hamilton 12 raunt boyunca gidebilen bir boksör. Bütün sezon boyunca rakipleri üzerinde baskı kuruyor ve her hafta sonu formunun zirvesinde. Böyle bir mücadeleye hazır olman gerek.’’

Red Bull’un Mercedes’i yakalamasıyla birlikte, Avustralyalı pilota göre Red Bull bütün sezon boyunca Mercedes ile mücadele edebilecek.

Webber konu hakkında, ‘’Daha önce hiç bu kadar hazır olmamışlardı. Onlar da bunun farkında ve bütün sene kusursuz olmaları gerektiklerini biliyorlar. Çünkü bir hata yaparsınız, Lewis bunu affetmez.’’

‘’Şampiyon olmaları için gerekli adam (Verstappen) kokpitlerinde oturuyor. Buna ek olarak, Red Bull pit stoplarda da çok hızlı, Mercedes her ne kadar iyi bir takım olsa da bu konuda Red Bull’a kıyasla daha yavaşlar.’’

‘’Red Bull’daki her departman, her personel bu mücadeleye hazır ve onlar nasıl kazanılacağını biliyorlar. Bunu bilmeyen, buna alışık olmayan takımlar var ama Red Bull, nasıl şampiyon olunacağını biliyor.’’

‘’Lewis ve Mercedes’e saygıları sonsuz olsa da bu sene dünya şampiyonluğunu kazanmayı bekliyorlar.’’ ifadelerini kullandı.