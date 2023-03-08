Webber: "Hamilton gelecek planları için acele etmeyecek"

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İki yıldır sezona sekizinci şampiyonluk hedefiyle giren Hamilton, geldiğimiz noktada 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana yarış kazanamamış vaziyette.

Yeni sezonu yere basma gücü eksikliğinden muzdarip bir araçla karşılayan ve ilk yarışı ancak beşinci tamamlayabilen Hamilton'ın sözleşmesi bu sezon sona erecek, dolayısıyla kendisinin Mercedes'te kalıp kalmayacağı, hatta emekliliği düşünüp düşünmeyeceği merak konusu.

Kariyerinin son döneminde Hamilton ile pist üstünde sık sık karşılaşan Mark Webber ise bu süreçte neler yaşanacağını merak ediyor.

Channel 4'ün Hamilton'ın geleceğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Webber, "Yakında olacakları kesinlikle büyüleyici buluyorum. Söz konusu olan Lewis'in kupa dolabı değil, kendisi kazanma alışkanlığına sahip bir isim ve halen kazanabilir. Muazzam bir motivasyonu var.

"Ancak bu sektör artık onun için araç performansıyla ilgili ve araçların teknik detaylarının bir gecede keşfedilmeyecek bir şey olmadığının farkında."

"Peki ne yapacak? Sezonun ilk bölümünde zihinsel olarak kendini nasıl konumlandıracak?"

"Elbette her şeyini ortaya koyacak, bunu yaparken dünyanın Tom Brady'lerinden [23 senelik kariyerini kısa süre önce sonlandıran NFL efsanesi], örnek aldığı insanlardan, uzun bir kariyeri olan sporculardan büyük tavsiyeler alacak."

"Acele bir karar vereceğini sanmıyorum ama Mercedes'in de elini çabuk tutması gerekiyor." dedi.