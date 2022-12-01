Webber, genç sürücülerin yetersizliği nedeniyle Haas'ın kararını anlıyor

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İki sezonluk birlikteliğin ardından Schumacher ile yollarını ayıran Haas, Alman pilotun yerini 3 sezondur aktif olarak yarışmayan Hulkenberg ile doldurdu.

Çaylak pilotlara şans verilen iki sezonun ardından daha deneyimli bir kadro isteyen takım, Kevin Magnussen-Hulkenberg ikilisiyle bu amacına ulaştı.

Channel 4'teki bir programda Haas'ın hamlesini değerlendiren Webber, "Dürüst olmak gerekirse biraz şaşırdım ve bunun şu an F1'e yükselebilmek için çaba gösteren yetenek havuzunun kötü bir yansıması olduğunu düşündüm. Takımın Mick'in yerini alması için güvenebileceği yeterince adam yok."

"Günther'in [Steiner, Haas takım patronu] çaylaklardan hoşlanmadığını biliyoruz. Yetenek-Tecrübe terazisinin diğer ucunu tercih etmesinin sebebi de bu."

"Nico o arabayla hiç kaza yapamaz, gelecek yıl mükemmel olacak."

"Şu anda konuştuğumuz kadarıyla biraz kilo verdiğini biliyorum. Koşu bandında yağlarını azaltmaya çalışıyor, bu yüzden ona iyi şanslar."

Griddeki son koltuğun Logan Sargeant tarafından kapılmasıyla birlikte koltuksuz kalan Schumacher için en makul seçenek Mercedes yedek pilotluğu.

Bu konuda bir açıklama yapan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Schumacher ailesinin Mercedes'e ait olduğunu söylemiş ve Mick'i bizzat davet etmişti.

Potansiyel bir Mercedes hamlesini yorumlayan Webber, "Bence bu güzel bir hamle olur, nitekim babası 2010'da Mercedes yükselişe geçmeye başladığında takımdaydı, bu yüzden bunun güzel bir hikaye olacağını düşünüyorum."

"Almanya bağlantısı ve üst düzey bir takımın etrafında olma şansı yadsınamaz. Lewis Hamilton veya George Russell'a tuhaf bir şey olması durumunda orada olmalısınız." dedi.