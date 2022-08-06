Webber: "Formula E, Vettel için iyi bir seri olabilir"
Mark Webber, Sebastian Vettel'in kariyerine Formula E'de devam etmesinin kendisi için faydalı olabileceği görüşünde.
Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacak ve şimdilik başka bir seride yarışmayı planlamıyor.
Geçtiğimiz günlerde Graham Rahal, kendisini IndyCar serisine devam etmişti, şimdi ise Formula E'ye geçmesi tavsiye edildi.
Formula E, elektrikli bir seri olduğu için Vettel'in son dönemdeki yaklaşımına da uymuş olacak.
Mark Webber bu açıdan eski takım arkadaşının Formula E'de yarışmasının kendisi için iyi olabileceğini düşünüyor.
Webber, "Bence onun adına doğru zamandı."
"Emekli olma kararını doğru anda verdi ve bu karardan ötürü hiç pişman olmayacak."
"Aston Martin'e geçişi hata mıydı? Belki de öyle. Fakat sürece dahil olmadığım için bir şey söyleyemem."
"O anlaşmayı imzaladığı zaman muhtemelen emekli olmaya hazır değildi çünkü daha henüz 32 yaşındaydı.."
"F1'den ayrılsa bile motor sporlarında farklı bir şey yaparsa şaşırmam. Formula E onun için mükemmel olurdu, şaka yapmıyorum."
"Şimdi ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istiyor ve bu anlaşılır bir durum. Şimdi farklı şeyler yapmanın nasıl bir şey olduğunu görecek."
"Önünde düşünmek için yeterli vakit var. O çok başarılı bir adam, çok varlıklı ve eminim önünde pek çok fırsat olacak." dedi.
Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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