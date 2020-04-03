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Formula 1 / Son dakika

Webber: "Formula 1'in Temmuz ayında başlama ihtimali çok düşük"

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Webber: "Formula 1'in Temmuz ayında başlama ihtimali çok düşük"
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 09:57

Eski F1 pilotu Mark Webber'e göre Formula 1'in Temmuz ayında başlaması pek de mümkün görünmüyor.

2020 sezonunun başlangıcını askıya alma kararı, Avustralya Grand Prix antrenmanlarının başlamasından yarım saat önce alınmıştı.

Yeni sezonun ilk sekiz yarışı koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.

12 yıllık kariyerinde dokuz yarış kazanan ve 2013'te spordan ayrılan Mark Webber, yarışların Temmuz ayında başlamasının pek de mümkün olmadığını düşünüyor.

Precision Hydration'a verdiği röportajda Webber, Sezon başlamadan önce az çok iyimserdik, çünkü o zaman Avustralya'da enfeksiyon vakası pek yoktu."

"Grand Prix'den önce, bir motosikletle ülke çapında bir yolculuğa çıkmaya karar verdim ve yarış için Melbourne'e gittim, ancak durum giderek endişe verici hale geliyordu."

"Hafta sonunun ilk günü geldiğinde, yarışın yapılamayacağı anlaşıldı. Olağanüstü bir şeydi, sürücüler evlerine dönüyordu. Tüm bunlar olduğunda ortada inanılmaz derecede ciddi bir şey olduğunu anlıyorsunuz."

"Bu daha önce hiç görülmemiş bir şey. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim."

"Bu Formula 1 için çok büyük bir problem. Çünkü Formula 1 olağanüstü şekilde hızlı hareket eden benzersiz bir dünya."

"Bu, her şeyin önceden planlanması gereken küresel bir spor. Sorunlardan biri büyük hacimli kargoların taşınmasının gerekiyor olması. Bu nedenle lojistik açısından en zor sporlardan birisi."

"Temmuz ayına bakıyorlar ama o ayda yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edildiği göz önüne alındığında, bunun çok iyimser bir senaryo olduğunu düşünüyorum."

"Formula 1 seyahat eden bir sirk gibi ve büyük prodüksiyon ekipleri gerektiren TV'ler bile zorluklarla karşı karşıya olacak."

"Hafta sonlarını üç günden iki güne kadar düşürmeyi gözden geçiriyorlar ve bence bu harika bir fikir. Uygulanması halinde, böyle bir durumda yardımcı olur. Ne olursa olsun neler olacağını görmek ilginç olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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