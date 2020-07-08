Webber: "Ferrari artık pilotları suçlamak yerine kendisine bakmalı!"

Ferrari, 1980 yılından bu yana sadece Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen'le şampiyon olmayı başardı. Oysa, o günden bu yana pek çok önemli isim Ferrari ile yarışmıştı.

Fernando Alonso ve son olarak Sebastian Vettel, İtalyan ekiple birden fazla yıl geçirmelerine rağmen şampiyon olmayı başaramadılar.

Vettel, dört kez dünya şampiyonu olmasına rağmen bu yıl büyük bir sürpriz olmazsa şampiyonluk yaşayamadan Ferrari'ye veda edecek.

Vettel'in eski takım arkadaşı Mark Webber, Ferrari'nin artık pilotları suçlamak yerine kendisine bakması gerektiğini söyledi.

F1-Insider.com'a konuşan Webber, "Seb son zamanlarda yorgun ve yaşlı görünüyordu. Kendsisini yeni bir ortamda yeniden keşfetmeye ihtiyacı var."

"Sürücüler her zaman odak noktası olabilir, fakat Ferrari artık kendisine daha yakından bakmak zorunda."

"Michael Schumacher'den sonra Kimi hariç tüm sürücüleri hayal kırıklığına uğrattılar. Dünya şampiyonlukları kazanabilecek bir araç üretemediler, ama hep sürücüler suçlandı." dedi.