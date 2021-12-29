Webber: "F1, Verstappen'i kucaklamalı"

Mark Webber, Hollandalı'nın dramatik ve tartışmalı bir Abu Dhabi Grand Prix'sinde ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından, Formula 1'in "Max Verstappen'i kucaklaması gerektiğine" inanıyor.

Verstappen'in yeteneği çok erken bir yaşta fark edildi ve 17 yaşındayken Toro Rosso ile anlaşan Hollandalı pilot, tarihin en genç pilotu oldu.

2016'da Red Bull'a yükselen Verstappen, takımdaki ilk yılında İspanya GP'de ilk galibiyetini aldı. Ancak 2021'e kadar dünya şampiyonluğu mücadelesinde yer alamadı.

Verstappen bu yıl, Hamilton ile kafa kafaya yoğun bir şampiyonluk mücadelesine girdi ve yaşanan dramanın ardından sezonu birinci tamamladı.

Verstappen, F1'e katıldığında motor sporları dünyasında hızla dikkat çekti ve Hollanda Grand Prix'sinin geri dönüşünün büyük bir nedeni oldu.

Red Bull sürücüsü, bu yıl Zaandvort'daki tutkul taraftarlarının önünde kazandı ve Webber, F1'in, Verstappen'in varlığından olabildiğinde yararlanması gerektiğini düşünüyor.

RacingNews365'e göre Webber, Channel 4'e, "Spora geldiğinde, yaşına göre gösterdiği olgunluğu, devasa öz güveni ve hisleri, en üst düzeydeydi."

"Bu araçlar hemen üstesinden gelebileceğiniz şeyler değil."

"Karting ve F3 aracılığıyla Red Bull risk aldı ve o, Red Bull'un rekabet ve sert yarışmak tanımını tam olarak karşılıyor."

"Verstappen bir halkı büyüledi. Bu yıl Hollanda Grand Prix'sine bakın. Bu spor için olağanüstüydü, yeni bir referans oluşturdu."

"Böyle sürücüler 10 yılda bir gelir. Verstappen kesinlikle olağanüstü ve sporun onu kucaklaması gerekir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, şampiyonluk yolunda 10 yarış kazandı ve ağır hasar aldığı Macaristan GP'si dışında, damalı bayrağı gördüğü her yarışı ilk iki sırada tamamladı.

Webber, Verstappen'in, insanların itibarını umursamadığını ve bunun, kendisi için faydalı olduğunu söyledi.

Webber, "Uzun zamandır Formula 1'i izliyordu."

"Lewis'in sporu domine ettiğini gördü ve 'Ben de bundan bir parça istiyorum.' dedi."

"Kişiler yüzünden bunalmıyor, insanların itibarına göre hareket etmiyor veya onlarla buna göre yarışmıyor."

"Buna, 'Burası benim çöplüğüm, bir sürücüyle yarışıyorum ve varlığımı belli edeceğim.' diye bakıyor ve bunu olağanüstü iyi bir şekilde yapıyor."

"Bu yüzden bence Lewis ile yarışmak onu pek de yıpratmadı. Evet Bakü'de lastiği patladı, Silverstone'da Lewis yüzünden kaza yaptı ve bence Suudi'de biraz dağınıktı."

"Kendi sınavlarını verdiler ve sıkıntılar yaşadılar ama en sonunda, aç ve fit bir Hamilton'ı yendiğinin farkında." dedi.