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Formula 1 Haberler

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Eski F1 pilotu Mark Webber, Formula 1’in Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki mücadeleyi hafifletmeye çalışmaması gerektiğini düşünüyor.

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde Hamilton, ilk turda Verstappen’le arasında yaşanan temas ardından 10 saniye cezası aldı. Öte yandan Red Bull pilotu ise 51 G kuvvete maruz kaldığı kaza ardından yarış dışı kaldı.

Bu olayın ardından Red Bull tarafı oldukça fazla tepki gösterdi ve takım patronu Christian Horner, Hamilton’ı “kirli sürüş yapmakla” suçladı. Ayrıca Helmut Marko, 7 kez dünya şampiyonunun men cezasına çarptırılması gerektiği söyledi.

Salı günü eski Red Bull pilotu Webber’e, bu rekabetin büyümesini engellemek için Formula 1’in araya girmesi gerekip gerekmediği soruldu.

9 kez Grand Prix galibi, hayır cevabını vererek sezonun devamında ikili arasında daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele görmeyi umduğunu dile getirdi.

Webber, “Aralarındaki mücadele harika. Tam olarak görmeyi istediğimiz şey.”

“Bence uzun zamandır izlediğimiz en iyi ilk turlardan biriydi. Şimdiye kadar Barselona, Imola ve Bahreyn’de harika bir şekilde tekerlek tekerleğe mücadele ettiler. Bu yüzden, bunun eninde sonunda yaşanacağını biliyorduk. Bence, daha fazla böyle mücadele görmeliyiz.”

“Silverstone’da olanlar tek kelimeyle olağanüstüydü, gerçekten uzun süredir izlediğim en iyi Grand Prix’lerden biriydi. Yarış gününde, pistte 120.000 taraftar vardı. En iyi ikili de [gridde] ön sıradaydı”.

“Harika bir ilk turdu, birbirlerine ilk virajda neredeyse çarpıyorlardı, ardından Brooklands’e giderken yan yanalardı ve tabii ki Copse Virajı'nda Lewis’in hamlesiyle, bu son buldu.”

Britanya GP’de Hamilton, galibiyet kazanırken Verstappen’in yarış dışı kalması şampiyonluk savaşını çok daha yakın bir hale getirdi. Hollandalı pilot, şu anda pilotlar şampiyonasında Hamilton’ın sadece 8 puan önünde bulunuyor.

Macaristan GP hakkında ise Webber, Verstappen’in araç açısından daha avantajlı olduğunu düşünse de Hamilton’ın geçmişte, bu pistte ne kadar iyi olduğunu kanıtladığını da vurguluyor.

“Bence Lewis, geçmişte Budapeşte’de harikalar yarattı, kesinlikle o pistte inanılmaz. Fakat Max de ondan farklı değil.”

“Bence Red Bull, bu pistte güçlü olacak ve bu yüzden Max, Red Bull Ring’deki gibi bir hafta sonu geçirebilir. Pole kazanıp sonra büyük bir farkla arayı açabilir. Lewis’in, onu yakalama fırsatı olmayabilir.”

“Fakat göreceğiz. Dediğim gibi Hamilton, Hungaroring’de çok fazla yarış kazandı. Kazanmaması gereken bazı yarışları bile kazandı. Hamilton, yeniden en iyi formunda olacaktır. Verstappen ise bildiğiniz gibi, bir savaşçı. Ondan kesinlikle beklediğimiz de bu.”

“Güzel bir hafta sonu olacak.”

Ayrıca Webber, ikilinin 2021 şampiyonluğu için mücadele ederken daha fazla kaza yapabileceğini düşünüyor.

“Şu anda her yarış çok önemli ve doğal olarak sezonun devamında ikisinin arası, daha da gergin bir hâl alacak.”

“Fakat biz mutluyuz çünkü sporu izlememizin sebebi bu: iki en iyi pilotun savaşması.”

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