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Formula 1 / Son dakika

Webber: ‘’F1, bir sonraki Alonso’yu aramaya başlamalı’’

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Mark Webber, Alonso’nun F1’e dönmesi yerine, Formula 1’in bir sonraki Alonso’sunu araması gerektiğini dile getirdi.

Webber: ‘’F1, bir sonraki Alonso’yu aramaya başlamalı’’

Alonso,  şüphesiz en yetenekli isimlerden biri ve 2018’de sporu bırakmaya karar verdiğinde, birçok destekçisi iki kez dünya şampiyonunu yeniden pistte görmek istiyordu.

Bu istekleri gerçekleşti ve İspanyol pilot bu sezon başında, Alpine’le yaptığı iki yıllık anlaşmayla piste döndü. Alonso, 2021’in ilk yarışı olan Bahreyn GP'de hızını kaybetmediğini göstermiş olsa da, bir sandviç poşetinin fren soğutma kanalına girmesiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Ancak herkes Alonso’nun Formula 1’e geri dönüşünden memnun değil. Red Bull’un eski pilotu Webber, serinin yükselişte olan yıldızlara öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

On the Marbles podcastinde konuşan Webber, ‘’Bu konu hakkındaki duygularım çok karışık. Fernando’ya inanılmaz büyük bir saygım var, o şu ana kadarki en iyi yarışçılardan biri.’’

‘’Michael Schumacher ve Lewis Hamilton’a karşı yaptıkları… İnanılmaz işler başardı ve pazar günleri ondan daha iyisi çok yoktu.’’

‘’Ancak, gelmekte olan bir gençlik var. ‘Bir sonraki Max Verstappen nerede? Bir sonraki Charles Leclerc nerede?’ diye sormayı seviyorum. Bunlar spor için çok iyi.’’

‘’Fernando çok büyük bir isim, İspanya için çok önemli. Spor için de çok önemli ancak sporun geleceğe doğru ilerlemesini ve 20 yıl önce bulduğumuz gibi başka bir Alonso’yu bulmasını isterim.’’ dedi.

Formula 1’e dönen Alonso, yeni kuralları denemeye hevesli olduğunu belirtmişti.

Bu da, kazanan zihniyetine sahip Alonso’nun, orta gruptaki yerine bir yıl da olsa göz yumacağı anlamına geliyor.

Webber, işlerin Fernando’nun istediği gibi gitmediği takdirde, durumların tatsızlaşabileceğini de ekledi.

‘’Şampanyaların ve Fernando’nun rakiplerini sürekli olarak yendiği günler, mutlu günler vardı. Bu harika.’’

‘’Ancak eğer bu tam tersi olursa, eğer Esteban Ocon onu yenerse ve takım orta grupta olursa, biraz gerilim yaşanabilir çünkü Fernando, Ocon’un onu geçmesini kabul etmeyecektir. Bu yaşanırsa, zorluklar ortaya çıkabilir.’’

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Editör Betim Aker

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