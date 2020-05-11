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Formula 1 / Son dakika

Webber: "F1, Avustralya GP'yi gerçekleştirebilmek için elinden geleni yaptı"

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Webber: "F1, Avustralya GP'yi gerçekleştirebilmek için elinden geleni yaptı"
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 07:07

Eskİ F1 pilotu Mark Webber, Formula 1 ve Avusturalya GP organizatörlerinin, yarışı gerçekleştirebilmek için ellerinden geleni yaptığını ama sonunda bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Formula 1, koronavirüsün dünya çapındaki durumuna rağmen Avustralya Grand Prix'sini gerçekleştirme kararı almıştı.

Bununla birlikte McLaren çalışanlarının bir tanesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İngiliz ekip yarışa katılmayacağını duyurdu. Bunun üzerine de, gece yarısı takım patronlarının da katıldığı bir toplantı yapıldı.

Sonuç olarak da yarış, ilk antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce iptal edildi. Organizatörlerin harcadığı onca para ve çalışma da boşa gitmiş oldu.

Organizatörler, kararın bu kadar uzun sürmesinden ötürü eleştirildiler ancak eski F1 pilotu Webber, F1'in patronlarının ve organizatörlerinin yarışı gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Webber, "Yarış başlamak üzereydi, ancak durumun küresel çapta her saat başı değiştiğini kabul etmeniz gerekiyor. Bence organizatörler yarışın yapılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar."

"Ne yazık ki padokta yapılan birkaç koronavirüs testi pozitif çıktı. Sonunda, taraftarların piste ulaştığı çok tatsız bir durumda yarışı iptal etmek zorunda kaldılar."

"Ancak organizatörler, o ana kadar tıpkı Formula 1 gibi yarışın gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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