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Formula 1 Haberler

Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"

Mark Webber, Formula 1'e bir sezon ara veren Daniel Ricciardo'nun Red Bull yedek pilotu olarak kaybettiği motivasyonunu yeniden yakalayabileceğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"
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İki tarafın da isteneni veremediği iki sezonun ardından sözleşmesini bir sezon erken sonlandıran ve McLaren'dan ayrılan Ricciardo, gelecek sezonu kenarda geçirecek ve Red Bull yedek pilotluğu görevini üstlenerek bazı yarışlarda padokta olacak.

Avustralyalı pilotun hedefi, 2024 sezonunda rekabetçi bir koltukla F1'e geri dönebilmek, ancak bunun ne kadar mümkün olduğu konusunda farklı görüşler mevcut.

Bu konuda olumlu davranmayı tercih eden vatandaşı Webber, bir sezonluk aranın Ricciardo'ya iyi geleceğini ve yeni görevinin onu motive edeceğini söylüyor.

Speedcafe.com'a konuşan Webber, "Daniel'ın bir molaya ihtiyacı var, bunu kendisi söylüyor. Motivasyonunu ve enerjisini spora geri kazandırmak için bir süre düşünmek istiyor."

"Bunu yapmak için çok iyi tanıdığı Red Bull'a geri dönmesi, enerjisini yeniden toplayabilmesi için harika bir fırsat."

"Bu ortaklık Red Bull için de iyi olacak, buna hiç şüphe yok. Daniel dünya çapında delicesine popüler bir isim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Gelecek sezonun Ricciardo için çok uzun geçebileceğini de belirten Webber, bunun olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyor.  

Webber, "Bir yıl ara vermek... Bence bu süreç onun için daha uzun sürmüş gibi hissettirecek, ancak bu kendisine iyi gelebilir, belki de buna ihtiyacı vardır." 

"Bu sürecin ardından 2024 sezonunda neler yapabileceğine yönelik kararlar almaya başlayabilir."

"Singapur'da bu konular hakkında sohbet ettik; motivasyon seviyesini kendi istediği şekilde ölçmek için kenarda kalmaya açık olması iyi bir şey." dedi.

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