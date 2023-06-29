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Webber, Coulthard ve Jos Verstappen gibi isimler, Spielberg'de gösteri sürüşü yapacak

1990 ve 2000'lerde yarışan beş eski pilot, Avusturya GP'si öncesi eski araçlarla gösteri sürüşü yapacak.

Altay Gök
Ekleyen:
David Coulthard and Mark Webber

Kanada GP'sinin ardından bir hafta ara veren F1, gelecek hafta Avusturya GP'si ile Avrupa'ya geri dönecek.

Red Bull'un sahibi olduğu pistte hafta sonu boyunca birtakım etkinliklere de gerçekleştirilecek: bu etkinliklerin en özeli ise hiç şüphesiz ki "efsaneler geçidi".

Hem Cumartesi günü, hem de Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında beş farklı pilot, beş farklı araçla piste çıkacak.

Piste çıkacak pilotlar ve kullanacakları araçlar şu şekilde:

  • Jos Verstappen, McLaren M8F
  • David Coulthard, McLaren M6B
  • Juan Pablo Montoya, McLaren M8F
  • Mark Webber, Lola 1165
  • Alexander Wurz, McLaren M8C

Bu isimlerin yanında sürpriz bir isim de mevcut: Red Bull danışmanı Helmut Marko!

80 yaşına basan Marko, BRM 157 ile tur atacak.

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