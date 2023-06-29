Webber, Coulthard ve Jos Verstappen gibi isimler, Spielberg'de gösteri sürüşü yapacak

Kanada GP'sinin ardından bir hafta ara veren F1, gelecek hafta Avusturya GP'si ile Avrupa'ya geri dönecek.

Red Bull'un sahibi olduğu pistte hafta sonu boyunca birtakım etkinliklere de gerçekleştirilecek: bu etkinliklerin en özeli ise hiç şüphesiz ki "efsaneler geçidi".

Hem Cumartesi günü, hem de Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında beş farklı pilot, beş farklı araçla piste çıkacak.

Piste çıkacak pilotlar ve kullanacakları araçlar şu şekilde:

Jos Verstappen, McLaren M8F

David Coulthard, McLaren M6B

Juan Pablo Montoya, McLaren M8F

Mark Webber, Lola 1165

Alexander Wurz, McLaren M8C

Bu isimlerin yanında sürpriz bir isim de mevcut: Red Bull danışmanı Helmut Marko!

80 yaşına basan Marko, BRM 157 ile tur atacak.