Webber: "Bottas’ta açlık ve savaşma ruhu eksik"

Bottas ve Hamilton, yarı yarıya bir oranda olmak üzere, sezonun ilk 4 yarışını kazandılar ve Mercedes’in dominasyonunu gösterdiler.

Ancak, 6 kez dünya şampiyonu 4 yarış daha üst üste kazandı, Fin pilotu ve diğer rakiplerini arkada bıraktı.

Bottas Japonya ve Amerika’da kazandı, ancak şampiyonluğun yeniden dirilme çabaları ümitsiz kaldı.

Webber’e göre ise bunun en büyük sebebini savaşma ruhu eksikliğine bağladı.

Channel 4’te “On the Marbles” adlı podcaste konuşan Webber, “Valtteri için zor bir sezon oldu. Ferrari’nin, kış testleri sonrası bir anda momentum yakalaması bekleniyordu ancak bu yaşanmadı ve Mercedes momentumu yakaladı ve çok güçlü oldular.”

“Ferrari’nin canlandığını sene ortasında gördük ve Lewis tekrardan tecrübesini konuşturarak Ferrari’yi arkasında tutmayı başardı.”

“Lewis herkese karşı klasının konuşturmayı başardı, Leclerc ve Seb aynı anda birkaç aparkatla gelmesine rağmen. Lewis bunları teker teker ayrıştırmayı başardı.”

“Sezon boyunca olan enerji seviyesi insan üstü bir seviyede.”

Webber’in Channel 4’teki meslektaşı ve eski F1 rakibi David Coulthard ise, Bottas’ın Hamilton’u bir yarış hafta sonunda yenmek için en önemli faktörün istikrar olduğunu belirtti.

“Bottas, Lewis’i sıralama turunda geçerek bu işe başlamalı, ki bu alanda çok iyi olduğunu biliyorum.”

“Ancak onu düzenli olarak yarışlarda yenmesi lazım, ki Lewis tekerlek tekerleğe yapılan yarışların dışında da çok güçlü olan bir pilot olmuştur.”

“Onun dışında Valtteri’nin ne yapabileceğini tahmin etmek zor çünkü en sonunda her şey tur zamanı ve pist içi aksiyona göre belirleniyor. Başka hiçbir şeyin önemi yok.”

Çeviri: Efe Kahya